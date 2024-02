Akár 20 fok is lehet, a frontérzékenyek készülhetnek a fejfájásra – térképen a várható hőmérsékletek

Ma jellemzően fátyolfelhős időre számíthatunk. Néhol előfordulhat gyenge eső, zápor, de a szél csak kevés helyen élénkül meg.

Csütörtökön általában fátyolfelhős időre számíthatunk, ám időszakosan erősen felhőssé válhat az ég.

(Forrás: HungaroMet)

Néhol előfordulhat gyenge eső, zápor. A szél csak kevés helyen élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul, a délkeleti tájakon mérhetjük a magasabb értékeket. Késő estére 6 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet – írják a HungaroMet honlapján.

(Forrás: HungaroMet)

Este dél felől előbb fátyolfelhőzet borítja be az országot, majd az éjszaka második felében meg is vastagszik a felhőzet, és reggel a déli megyékben már gyenge eső is előfordulhat.

(Forrás: HungaroMet)

Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 4 és 10 fok között alakul.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Sóki Tamás)