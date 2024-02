A kormány azért jelentet meg online hirdetéseket más országokban, mert minden eszközzel szeretné felhívni a figyelmet a déli határainknál kialakult migrációs helyzetre – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Azt írták: a határainkat ostromló migránsok nem szerencsétlen sorsú emberek, hanem terroristák. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára hozzátette: a kormány fontosnak tartja, hogy más országok döntéshozói és állampolgárai is értesüljenek arról, hogy mi is történik a déli határainknál.

Automata puskák, több tucat lőszer, valamint terepszínű egyenruhák láthatók az M1 Híradó riportjában. Nem egy katonai alakulat felszereléséről van szó. Illegális bevándorlók rejtekhelyén találták a szerb rendőrök nyáron egy határhoz közeli településnél.

Tavaly rendszeresek voltak a rendőrségi razziák a kerítés mentén. A helyzet ugyanis annyira elfajult a környéken, hogy mindennapossá váltak a lövöldözések és a fegyveres leszámolások a migránsok között.

Tavaly szeptemberben három migráns megsértült egy pedig meghalt egy összecsapásban Hajdújáráson. Az eset ráadásul csupán néhány nappal azután történt, hogy a migránsok Szabadka központjában is lövöldözni kezdtek egymásra.

A sokszor felfegyverzett migránsok ráadásul nem csak egymást vették célba. Rendszeresen rátámadnak a magyar határt védő rendőrökre is.

Fahusángok és drótvágó látható egy a kormány által közzétett videón. Látszik, hogy az illegális bevándorlók a magyar határ közelében is agresszíven, félelem nélkül, egyre durvább módszereket használva próbálnak meg átjutni a déli határzáron. A migránsok létrát támasztottak a kerítésnek, majd kövekkel dobálták a határt védő rendőröket. Mások a térfigyelő kamerákban próbáltak kárt tenni. És lövések is eldördültek.

„A határainkat ostromló migránsok nem szerencsétlen sorsú emberek, hanem terroristák. Erőszakkal rontottak a határőreinkre. Ezt Európában mindenkinek tudnia kell” – erről a Kormányzati Tájékoztatási Központ adott ki közleményt. Azt írják: a kormány azért jelentet meg online hirdetéseket más országokban, mert minden eszközzel szeretné felhívni a figyelmet a déli határainkon kialakult helyzetre.

Fontos, hogy más országok döntéshozói és állampolgárai is értesüljenek arról, hogy mi történik a déli határnál – erről már a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára beszélt. Dömötör Csaba emlékeztetett: miközben Magyarország az Európai Unió határait is védi, határkerítésre egyáltalán nem kap támogatást Brüsszeltől. Közben határainkhoz terroristagyanús emberek is jönnek, akiknek egyre több esetben fegyvere van.

„Ilyen körülmények között ne várják el, hogy csendben maradjunk,

ezután is el fogjuk mondani, hogy Magyarország kettőzött erővel védi a határait. El fogjuk mondani, ha továbbra is százezrek érkeznek ellenőrizetlenül, annak súlyos biztonsági gazdasági és társadalmi következményei lesznek. Nem az a kérdés, hogy mióta beszélünk erről, hanem hogy visszafordíthatatlan következményei lesznek, ha nem lesz irányváltás a brüsszeli migrációs politikában” – mondta Dömötör Csaba.

Brüsszel jelenleg is a migrációs paktumban látja a megoldást. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint ennek megszavazása láthatóan sürgős volt a baloldali-liberális többségnek, mert így még a jelenlegi összetételű Európai Parlament dönthetett róla.

Bakondi György szerint a paktum nem fogja növelni a biztonságot.

„Az ideérkezetteket nekünk kellene elbírálnunk, hogy alkalmasak-e politikai menedékjogra, és ha nem, akkor nekünk kellene megszerveznünk a kiutaztatásukat oda, ahonnan érkeztek. Amit látunk, hogy Európa-szerte ez egy kudarcos dolog, 80 százalékban sikertelen” – mondta.

Bakondi György emlékeztetett: 2015-ben jelent meg a tömeges illegális migráció, ami erőszakkal is áthatol a határokon. Erre választ kellett adni, és a magyar válasz világos volt: csak az léphet be Magyarországra, akit a jogszabályok alapján a hatóság beenged, ismeretlen személyazonosságú emberek pedig nem haladhatnak át az országon.