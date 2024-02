Rügyfakasztó tavasz lesz ma, április közepét idézi az időjárás

Április derekán szokott a mostanihoz hasonlóan alakulni a hőmérséklet, és úgy néz ki, hogy nagy változást a hónapváltás sem hoz.

A reggeli órákban a köd feloszlik, általában fátyolfelhős, napos idő várható, csak kisebb körzetekben lehet vastagabb a felhőtakaró – írja honlapján a HungaroMet.

(Fotó: met.hu)

A nyugati országrészben délután előfordulhat néhol eső, zápor. A déli, délkeleti szél kevés helyen, nagyobb eséllyel az északnyugati és a délkeleti tájakon élénkülhet meg.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, késő estére 7 és 12 fok közé hűl le a levegő.

(Fotó: met.hu)

Estére fátyolfelhős lesz az ég, párássá válik a levegő, helyenként köd képződik, de csapadék nem valószínű. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz.

(Fotó: met.hu)

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul.

