Ipari és logisztikai ingatlanfejlesztésekkel mutatkozik be Magyarország a világ elsőszámú ingatlanfejlesztési kiállításán Cannes-ban

A külföldi működőtőke beáramlás szempontjából a legjelentősebb ipari és logisztikai ingatlanfejlesztésekkel mutatkozik be Magyarország a világ elsőszámú ingatlanfejlesztési kiállításán, a MIPIM-en március 12-15. között Cannes-ban – közölte az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) és Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) szerdán az MTI-vel.

A Magyarország-standot, amely a magyarországi beruházások népszerűsítésére, a fejlesztési irányok ismertetésére szolgál, a HIPA és az IFK közösen alakította ki.

Az ipari ingatlanpiac meghatározó ingatlanfejlesztői: a HelloParks (a Futureal-csoport tagja), az Infogroup (az IGPark hálózat fejlesztője) és a WING Industrial, valamint az egyik vezető iroda és lakófejlesztő, az ATENOR kiemelt fejlesztéseikkel vesznek részt a seregszemlén. Továbbá a kiállításon bemutatkozik Békéscsaba, Debrecen és Kaposvár is.

Kiemelték, a kormányzati fejlesztések és magánberuházások bemutatásának célja, hogy megalapozza a külföldi működőtőke-beáramlás (FDI) további bővülését, és hozzájáruljon Magyarország tőkevonzó képességének erősítéséhez a befektetésekért folyó globális versenyben.

A közlemény idézte Joó Istvánt, a HIPA vezérigazgatóját, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztosát, aki elmondta a 2023-as év újabb mérföldkő a magyar beruházásösztönzés történetében, miután a pozitív döntésben érintett működőtőke-beruházások összesített értéke meghaladta a 13 milliárd eurót.

Ezáltal 19 692 új munkahelyet hoznak létre 209 projektnél, amelyből 69 tekinthető kiemelt működőtőke-beruházásnak, ezek összértéke meghaladta a 11,8 milliárd eurót. A fennmaradó csaknem 1,2 milliárd euró értéket képviselő 140 projekt a kormány Gyármentő Programjához köthető.

Nemzetközi szempontból Magyarország a nagy német autógyártók és az ázsiai akkumulátorbeszállítók révén a nyugat és a kelet találkozási pontjává vált. Ezt az állítást erősíti, hogy a világ tíz legnagyobb akkumulátoripari cégéből már öt jelen van Magyarországon – tette hozzá Joó István.

Takács Ernő, a legnagyobb hazai ingatlanfejlesztőket tömörítő szervezet, az IFK elnöke a közleményben úgy fogalmazott, „minden idők legnagyobb beruházási rekordját érte el Magyarország, az FDI beáramlása pedig ösztönzően hat a professzionális ingatlanfejlesztők tevékenységére és kiemelt nemzetközi figyelmet vonz hazánkra a befektetők részéről is”.

Az IFK elnöke a 2023-as évet tekintve a kiemelkedően teljesítő területek közé sorolta az ipari ingatlanok piacát, ahol tavaly az éves kereslet volumene elérte a 867 ezer négyzetmétert, ami 2 százalékkal megelőzi a 2022-es, az eddigi rekord évet.

Közölte, a teljes országos modern ipari, logisztikai állomány tavaly 5 millió négyzetméter fölé emelkedett, amelyből a fővárosban és környékén található 3,5 millió, míg a regionális hazai állomány 1,6 millió négyzetméter.

Kitért az irodapiacra is, ahol megtorpanás volt tavaly nem csak a régióban, de globálisan is: csökkent az irodák iránti kereslet mind felhasználói, mind fejlesztői oldalról. A hazai piacon a legerősebb aktivitást az államigazgatás költözése jelenti, de zajlik néhány nagy városközpont-fejlesztés is, ami az irodapiac kilátásait javítja.

Takács Ernő szerint kiugrás előtt állnak a hotelfejlesztések is, köszönhetően a turizmus jó teljesítményének. A nemzetközi hotelüzemeltetők érezhetően keresik a budapesti beszállási lehetőségeket. Magyarország pedig kifejezetten jó célpontja a magas minőségű, 4-5 csillagos hotelfejlesztéseknek.

A közlemény idézte Treiber Olivért, a HelloParks befektetési igazgatóját, aki elmondta 2020-as alapításuk óta Budapest körül Maglódon, Fóton, Pátyon és Alsónémediben fejlesztenek a legszigorúbb fenntarthatósági szempontok szerint energiahatékony megaparkokat. Jelenleg 244 hektáron több mint 1 millió négyzetméter ipari terület beépítésén dolgoznak, átadott és folyamatban lévő projektjeik összértéke megközelíti az 500 millió eurót.

Székely Ádám, az Infogroup tulajdonosa a közleményben megjegyezte, a cégcsoport a közép- és kelet-magyarországi térség egyik legszéleskörűbb hálózatával rendelkezik: 4 helyszínen folyó összesen 65 ezer négyzetméter fejlesztésével 230 ezer négyzetméter területet kínál ügyfeleinek.

Korda Zsófia, a WING üzletfejlesztési és értékesítési igazgatója a közleményben ismertette, hogy a WING ipari és logisztikai projektekért felelős üzletága, a WING Industrial. Jelenleg több mint 300 000 négyzetméteres portfóliót kezelnek, valamint további 370 000 négyzetméter előkészítés alatt álló fejlesztési potenciállal rendelkeznek.

Az ATENOR a hazai iroda- és lakóingatlanfejlesztéseket népszerűsíti a MIPIM-en.

A MIPIM a világ legnagyobb ingatlanfejlesztési kiállítása, ahol több mint 80 ország 2400 kiállítója és több mint 20 000 szakmai látogató vesz részt.