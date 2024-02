Tiltott kampányfinanszírozást állapított meg a baloldali összefogás pártjainál az ÁSZ, de az ügy ezzel még nem zárult le

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vizsgálata is megállapította, hogy tiltott pártfinanszírozás történt a 2022-es országgyűlési választás kampányában. A baloldali összefogás pártjait külföldről pénzelték az akkori miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter szervezetén keresztül. Az ÁSZ több mint 260 millió forintnyi bírságot szabott ki, melyen a hat baloldali párt egyenlően osztozik. Az ügy ezzel még nem zárult le, a NAV 1,4 milliárd forintnyi külföldi forrás esetében nyomoz.

Hiába tagadták a tiltott támogatásokról szóló bizonyítékokat, az Állami Számvevőszék kedden nyilvánosságra hozott részjelentése megerősítette: a guruló dollárokat a baloldali pártok a kampányaikra használták. Ezért

a DK, a Jobbik, a Momentum, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd együttesen 261 millió forint büntetést köteles fizetni.

További 1,4 milliárd forint kapcsán pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folytat vizsgálatot.

Az ellenőrző szervezet kimondta azt is: mivel a hat párt és a Márki-Zay-féle Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) a kampányban közös rendezvényeket tartott, közös plakátokat, közös logót és egységes választási szlogeneket használt, ezért

az MMM tevékenysége és költései alkalmasak voltak a választási kampány és a választások befolyásolására.

A szivárványkoalíció bukott miniszterelnök-jelöltje bár részben elismerte az Action for Democracytól érkező tiltott támogatás tényét, azt azonban igyekezett cáfolni, hogy a dollármilliókat kampányra költötték volna. Akárcsak Karácsony Gergely főpolgármester.

Az ellenőrző szervezet megállapította: a hat párt tevékenysége során figyelmen kívül hagyta a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét,

a törvényi előírásokat pedig megkerülték.

Bár nem reklámozták, mégis tisztában voltak vele, hogy valójában a baloldali ellenzék választási kampányát támogatják a guruló dollárokkal – ismerte el egy nemrég nyilvánosságra került videóban az Action for Democracyt alapító Korányi Dávid.

A Mandiner információi szerint

az amerikai álcivil szervezet most az európai parlamenti választásokba is beleszólna.

A lap hétfőn azt írta: az NGO nyílt pályázati felhívást tett közzé hivatalos oldalán az Európai Unió polgárainak szavazati jogának erősítése címmel. Kiírásukban amerikai nonprofit szervezetnek definiálják magukat, amely azokat a szereplőket támogatja, amelyek a demokráciák védelmében és újraépítésében járnak közben.

Nyomásgyakorlásuk pedig olyan csatatérállamokra terjedne ki, mint Brazília, Magyarország, Olaszország vagy Lengyelország.

Európában a szuverenista erők megerősödhetnek a közelgő választások alkalmával, ezért a föderalista baloldal megpróbál majd ezen változtatni, akár törvénytelen eszközökkel is

– fogalmazott Rotyis Bálint az M1-en.

A Nézőpont Intézet elemzője szerint az akcióban nemcsak pártok, hanem a magukat civilnek mondó szervezetek is részt fognak venni. Egyikük a magyarországi tiltott kampányfinanszírozásairól elhíresült amerikai NGO, az Action for Democracy nevű szervezet.

„Az Action for Democracy nevű szervezet anyagi támogatása mögött Soros György áll, aki pedig nemcsak az amerikai baloldal, hanem az európai föderalista erők anyagi támogatója is, tehát az intenzív beavatkozásukra készülni kell, nemcsak Magyarországon, hanem olyan csatatérállamokban is, mint akár Lengyelország vagy Olaszország” – hangsúlyozta az elemző.

Rotyis Bálint közölte: az Állami Számvevőszék 261 milliós büntetése jogos az ellenzéki pártokkal szemben, ugyanis esetükben a tiltott kampányfinanszírozás egyértelműen megállapítható volt.