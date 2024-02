Szerdáig lehet jelentkezni a megújult, korszerű szakképzésbe

Már csak néhány óra és lezárul az Európa-bajnok magyar szakképzésbe való jelentkezés határideje az általános iskolások számára – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) kedden.

A közlemény szerint teljesen megújult a magyar szakképzési rendszer, így rengeteg újdonság és lehetőség várja a továbbtanulni vágyókat. Többek között a gyakorlatorientált oktatás annak a biztosítéka, hogy a munkaerőpiacon versenyképes tudással és tapasztalattal legyenek felvértezve a végzett fiatalok.

Mindezt hatalmas fejlesztések segítik:

országosan 96 milliárd forint áll rendelkezésre a szakképzés modernizációjára.

A fejlesztések érintik a digitalizációs beruházásokat, illetve olyan infrastrukturális átalakításokat, mint például az épületenergetikai fejlesztések, vagy tanműhely felújítások. A beruházások 31 szakképző intézmény 34 telephelyén indulnak el hamarosan.

A megújult szakképzésben az ágazati alapoktatás ideje alatt minden tanuló általános havi ösztöndíjban részesül. A nappali képzésben, szakképzési munkaszerződéssel nem rendelkező tanulók az ágazati alapoktatást követően tanulmányi eredményeik alapján akár havi 59 ezer forint ösztöndíjat is kaphatnak, amit tanulmányaik előrehaladtával a duális képzésbe bekapcsolódva munkabér válthat fel.

A duális képzésben részt vevő tanulók a minimálbér 43-72 százalékára számíthatnak, így a munkabérük elérheti a 168 ezer forintot is havonta. Szintén a megújult szakképzési rendszer vívmánya a pályakezdési juttatás.

A tanulók vizsgaeredménytől függően 150 ezer és 300 ezer forint közötti összeget egyszerre, a sikeres szakmai vizsgát követően kapnak meg,

amit szakmai karrierjük beindítására, akár eszközök beszerzésére is fordíthatnak.

„Ma a középfokú oktatásban tízből hat diák a szakképzésben tanul, nyolcadik évfolyam után a legnépszerűbb iskolatípus a technikum. Mindezt jól igazolja, hogy 2023-ban a szakmák Európa-bajnokságán összesítésében ezüstérmes lett a magyar szakképzés” – hívta fel a figyelmet a közleményben Hankó Balázs, a KIM innovációért, felsőoktatásért és szakképzésért felelős államtitkára.

Hozzátette: a már most nemzetközileg is elismert magyar szakképzés nem csak azért jó választás, mert a kor igényeinek megfelelő, magasszintű oktatást biztosít, hanem azért is, mert a szakma mellett érettségit is ad, amely további lehetőségeket nyit meg a felsőoktatásban továbbtanulni vágyók részére – olvasható a minisztérium közleményében.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)