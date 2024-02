Navracsics Tibor bejelentette, Bács-Kiskun a legeredményesebbként zárta a 2014-2020-as pénzügyi időszakot a TOP-projektek tekintetében

Bács-Kiskun a legeredményesebb vármegyeként zárta a 2014-2020-as pénzügyi időszakot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló projektek tekintetében – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter kedden Kecskeméten.

Navracsics Tibor az országjárásának Bács-Kiskun vármegyei állomásán kifejtette: a vármegye teljesítménye jelentős előrelépés a korábbi hétéves pénzügyi időszakhoz képest, hiszen akkor településeinek 70 százaléka nem részesült európai uniós fejlesztésekben. Ehhez képest a 2014-2020-as időszakban a vármegye a rendelkezésére álló kereteket szinte teljes egészében ki tudta meríteni, fel tudta használni.

A miniszter hangsúlyozta:

Bács-Kiskun vármegyében nem volt olyan település, amely kimaradt volna a TOP-programokból.

Navracsics Tibor kiemelte: a vármegye egy olyan átfogó és dinamikus fejlesztési programot tudott megvalósítani az előző európai uniós pénzügyi időszakban, amely csak a hatóságok, az önkormányzatok, a területfejlesztésben érdekelt területi politikai szereplők jó együttműködésének köszönhetően valósulhatott meg.

Azt mondta: „csak így tudtak a hatósági eljárások is gyorsan és hatékonyan lezajlani, illetve maguk a beruházások is észszerűen megvalósulni”. A miniszter szerint éppen ezért Bács-Kiskun vármegye „a mostani, a 2021-27-es időszakban is jó esélyekkel, sikeresen fogja tudni hasznosítani a rendelkezésére álló pénzeket”.

Navracsics Tibor kifejtette: Kecskemét „egészen imponáló fejlődést felmutató” település lett, hiszen az elmúlt évek ipartelepítési döntései következtében a város az egész alföldi régió, a magyar nemzetgazdaság központjává vált. Azt mondta: Kecskemét, ha meg tudja tartani ezt a dinamizmusát, a jövőben Szegeddel együtt az alföldi térség gazdasági motorjává válhat.

A vármegye másik megyei jogú városa tekintetében a miniszter arról beszélt, hogy Baja számára azok az infrastrukturális fejlesztések adhatnak reményt a jövőre vonatkozóan, amelyek a szerbiai és a magyarországi közlekedési infrastruktúra fejlesztésének összehangolásából adódnak.

Navracsics Tibor szerint mind a vasúti közlekedés korszerűsítése, mind a gyorsforgalmi útépítési tervek és ezzel összefüggésben a Duna fölött megépítendő hidak nagyobb lehetőséget adnak majd a településnek bekapcsolódni a „közlekedési véráramba”,

és a Dél-Dunántúl, illetve a Dél-Alföld összeköttetése révén Baja is nagyobb lehetőségeket kap majd.

A miniszter kifejtette: Bács-Kiskun, az ország egyik legdinamikusabban fejlődő vármegyéje a jövőre vonatkozó fejlesztési tervek tekintetében egyaránt meg akarja őrizni a mezőgazdasági karakterét, valamint a mostanában kibontakozó ipari karakterét is.

„Mindehhez nagyon jó alapot és keretet biztosít az a most már hagyományos jó együttműködés, amely az önkormányzatok, a területi államigazgatási szervek és a vármegye politikai szereplői között eddig is megvalósult, és a remények szerint a jövőben is meg fog” – fogalmazott Navracsics Tibor.

Kiemelt kép: Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)