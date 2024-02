Elemzők szerint újra választási dolláreső hullhat a baloldalra

Újra jön a választási dolláreső – erre hívják fel a figyelmet elemzők a Mandiner cikke kapcsán. A portál arról írt, hogy az Action for Democracy nyílt pályázati felhívásokat tett közzé hivatalos oldalán. Azokat a szervezeteket támogatnák, amelyek – ahogy fogalmaznak – a demokráciák védelméért és újraépítéséért dolgoznak. Csatatérállamoknak nevezik például Magyarországot és Olaszországot is. Elemzők szerint a dollárbaloldalt pénzelő Action for Democracy ismét a közelgő uniós választások befolyásolására készül.

„Még júniusban is érkezett az Action for Democracy-tól több mint 400 millió forint” – egy interjúban szólta el magát, és ezzel a rendszerváltoztatás utáni legnagyobb pártfinanszírozási botrányt robbantotta ki korábban a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje. Márki-Zay Péter akarva-akaratlanul, de bevallotta: dollármilliókat kaptak az Action for Democracy nevű szervezeten keresztül az Egyesült Államokból a 2022-es választások előtt és után is.

Később titkosszolgálati vizsgálat derítette ki, hogy összesen több mint 4 milliárd forint érkezett külföldről a baloldalhoz.

Márki-Zay Péter próbált védekezni: többek között olyan állításokkal, hogy az összeget nem kampányra fordították, a guruló dollárokról pedig a politikus azt mondta: az összeg mikroadományokból gyűlt össze.

A magyar baloldal hónapokon át tagadta, hogy tudott volna a külföldi pénzekről, élükön Gyurcsány Ferenc DK-elnökkel. De rövid időn belül újabb elemmel bővült a botrány.

A titkosszolgálatok vizsgálata szerint több mint félmilliárd forint érkezett a Karácsony Gergely által alapított ’99 Mozgalom számlájára is. A bűncselekménygyanús ügy miatt egy magánszemély és az OTP is feljelentést tett.

Hogy soha többé ne fordulhasson elő külföldi pártfinanszírozás Magyarországon,

a parlament tavaly novemberben, kétharmados többséggel elfogadta a nemzeti szuverenitás védelemről szóló törvényjavaslatot, aminek értelmében a Szuverenitásvédelmi Hivatal is létrejött.

Ennek ellenére az Action for Democracy most az európai parlamenti választásokba is beleszólna – derül ki a mandiner cikkéből.

A lap azt írja:

nyílt pályázati felhívásokat tett közzé hivatalos oldalán az Action for Democracy, az Európai Unió polgárainak szavazati jogának erősítése címmel.

Kiírásukban úgy definiálják magukat, mint egy amerikai székhelyű nonprofit szervezet, amely azokat a szereplőket támogatja, amelyek a demokráciák védelmében és újraépítésében járnak közben.

Kifejtették: főként olyan csatatérállamokban törekszenek demokratikus szereplők megerősítésére, mint Brazília, Magyarország, Olaszország vagy Lengyelország. Azt írták: „partnerséget vállalunk a demokráciát védő élvonalbeli szervezetekkel a valódi választások előmozdításáért.”

A portál idézi a szervezet pályázati feltételeit is. Itt – a többi mellett – szerepel olyan is, hogy a pályázónak meg kell felelnie minden helyi és amerikai szabálynak és szabályozásnak, beleértve a vonatkozó választási és kampányfinanszírozási törvényeket is, és teljes mértékben átlátható módon kell kommunikálniuk a kapott támogatásról.

A magát amerikai székhelyű nonprofit szervezetnek valló Action for Democracyról egyébként nemrég derült ki, hogy valójában Soros György áll mögötte – legalábbis ami az anyagi támogatást illeti.

A kiszivárgott videókon maguk a szervezet tagjai beszélnek arról, hogy a magyar parlamenti választások idején is Soros Györgytől származtak a később guruló dollárokként elhíresült tiltott pártfinanszírozási pénzek.

Kiemelt kép: MTI/Szigetváry Zsolt