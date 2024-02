Deutsch Tamás: Az EU durván korlátozná a szólásszabadságot

Az Európai Unió (EU) a jogalkotás eszközével élve a véleménynyilvánítás és a szólásszabadság radikális, durva korlátozása érdekében lép fel – mondta Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány Szólásszabadság című konferenciáján kedden, Budapesten.

A Várkert Bazárban tartott rendezvényen a politikus elmondta, hogy az EU több területen is kötelező magatartás szabályokat akar bevezetni. Elfogadtak egyebek között egy uniós médiaszabályozásra vonatkozó jogszabályt, ami tagállami, sőt alapvető uniós rendelkezéseket is megsértő előírásokat fogalmaz meg – magyarázta. Hozzátette: az EU a neki nem tetsző vélemények kiiktatása érdekében kiterjesztené a gyűlöletbeszéd fogalmát és átalakítaná a politikai reklámokra vonatkozó szabályozást is.

Deutsch Tamás szerint a véleményszabadság elleni támadás nem negatív utópia, és nem tervezet, hanem létező valóság. Az említett jogszabályok hónapokon belül hatályba léphetnek az összes uniós tagországban, jogi és pénzügyi szankciókkal büntetve az eltérő véleményeket – mondta.

„A feladatunk nem kevesebb, mint megérteni azt, hogy ha a személyes, közösségi, nemzeti és európai szabadságunkat támadás éri, akkor az ellen küzdeni kell” – jelentette ki a képviselő, hozzátéve: a támadások elhárítása szabadságküzdelem.

Kapcsolódó tartalom