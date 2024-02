Brókerbotrány: Vádmódosítást nyújtott be a Fővárosi Főügyészség a Quaestor-ügyben

Autós üldözés volt Győrben, így menekült a 26 éves férfi a zsaruk elől – videó

Piros lámpákon hajtott keresztül, körforgalmakba hajtott be úgy, hogy szembe ment a forgalommal, az elsőbbségadásra vonatkozó szabályokat szegte meg többször is, egy ilyen alkalommal neki is ment egy szabályosan közlekedő autónak.