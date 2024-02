Kukucs! Azt hitte, így majd nem veszik észre a ráckevei zsaruk

Egyre-másra potyognak ki a helyi bújócskaverseny önjelölt résztvevői: a ruhakupac és a szalmabála után most itt a pink falú kamrazug – írták a Pest vármegyei rendőrség közösségi oldalán.

„Ráckevei kollégáink zavartak le egy körözési akciót a napokban, három férfit be is gyűjtöttek. Egyikük úgy gondolta, a spájz polcrendszere mögötti ficak tuti búvóhely egyenruhásaink szeme elől. Most komolyan… Ráadásul addig fészkelődött a serpenyőkkel és festékes vödörrel díszített, szűk szegletben, míg tarkója mellett kikandikáló lábával is egyértelművé tette titkolni szándékozott jelenlétét. Azért biztos, ami biztos, ki is nézett rejtekéből, hogy tényleg észrevették-e. Hát, igen, tényleg” – írták a Pest vármegyei rendőrség közösségi oldalán.

