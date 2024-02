Karácsony Gergely olyan beruházásokkal kampányol, amelyeket egyszer már bejelentett

Borzasztóan leszerepelt Karácsony Gergely az elmúlt négy és fél évben – ezt mondta az M1-en a Szolidaritás Mozgalom elnöke. Székely Sándor szerint a főpolgármester Budapest egyetlen fontos problémáját sem oldotta meg. Úgy fogalmazott: nem látják például az infrastrukturális beruházásokat és a közlekedés megújítását sem. Közben a Magyar Nemzet arra hívta fel a figyelmet, hogy Karácsony Gergely most olyan látványtervekkel kampányol, amelyeket korábban már ő maga mutatott be, de azóta sem történt semmi.

A megújult Clark Ádám tér látványterveivel találkozhattak Budapest első emberének követői a főpolgármester közösségi oldalán szombaton. Karácsony Gergely egy ígéretekkel teli bejegyzésben írt arról, hogy a Lánchíd budai hídfőjénél található teret újragondolná a főváros.

„A felújítás után nagyobb terület juthat majd a gyalogosoknak, több lehet a zöldfelület, és a kerékpározás feltételei is javulhatnak majd” – fogalmazott Karácsony Gergely, aki a szöveg mellett képeket is megosztott.

Kapcsolódó tartalom

Ezek a látványtervek azonban tavaly májusban egyszer már szerepeltek a budapesti Városháza közösségi oldalán, akkor a fővárosi önkormányzat arról írt, hogy Karácsony Gergely a főépítésszel és a vezető tervezővel közösen mutatták be a Clark Ádám tér felújításnak ötletét.

A főpolgármester gyorsan leporolta a látványterveket

– az egyezésről most ezzel a címmel írt a Magyar Nemzet. A portál rámutat: miközben Budapest egyes területein azonnali infrastrukturális beruházásokra lenne szükség, Karácsony Gergely az önkormányzati kampánya beindításához presztízsberuházások megkezdéséről posztol.

Kapcsolódó tartalom

A főpolgármester ráadásul olyan beruházásokkal kampányol, amelyeket egyszer már bejelentett.

A lap arra is emlékeztet: a Clark Ádám tér rendezését most uniós forrásból valósítaná meg a főváros, miközben az átépítést eredetileg a Lánchíd felújításának tervei is tartalmazták.

Kapcsolódó tartalom

Legalábbis azok, amelyekre még a Tarlós István vezette önkormányzat írt ki pályázatot. A budai hídfőnél található körforgalom és környékének rendezése akkor került ki a projektből, amikor

a baloldali városvezetés sokak szerint indokolatlanul új tendert írt ki.

A Lánchíd felújításának költségei ekkor ötmilliárd forinttal nőttek, a műszaki tartalom azonban jelentősen csökkent.

A hídpénzbotrány miatt egyre több kritika éri Karácsony Gergelyt a baloldalról is.

Hétfőn a Szolidaritás Mozgalom elnöke az M1-en arról beszélt:

a főpolgármester hatalomra kerülése óta Budapest egyetlen fontos problémáját sem oldotta meg.

„Nem látjuk az infrastrukturális beruházásoknak még az elkezdését sem. Nem látjuk, hogy mi a terv a rozsdaövezetekkel. Nem látjuk, hogy mi a terv a város közlekedésének a megújításával, mi a helyzet az agglomerációjával. Nem látjuk, hogy a lakásválságot hogyan oldaná meg” – sorolta Székely Sándor a Szolidaritás Mozgalom elnöke.

Lerobbant közterületek, ezer éves pocsolyák,

az Örs vezér terétől a Boráros térig hiányzó akadálymentesítés, régóta várt liftek, mozgólépcsők – Karácsony Gergelynek a Clark Ádám tér felújításáról szóló bejegyzésére így reagált a BKK korábbi vezérigazgatója is.

Kapcsolódó tartalom

Vitézy Dávid rámutatott: a főváros első száz legfontosabb közterületi problémája között nincs ott a Budai Vár tövében a Clark Ádám tér csinosítgatása, amíg Budapest nagy közlekedési csomópontjaiban gyakran negyven évvel ezelőtti állapotok uralkodnak.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester beszédet mond budapesti kampányindító rendezvényén az Eötvös10 Művelődési Házban 2024. február 10-én. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)