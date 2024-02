Ilyen még nem volt: Konyhabútorok döntenek rekordot

Több mint száz összeállítás több mint ezer elemből – erre a nem mindennapi rekordra készülnek a szervezők az egyik legnagyobb hazai bútorforgalmazó, az RS Bútor bemutatótermeiben február 23-25. között a 4 Helyszín Konyhabútor Kiállításon. A harmadik alkalommal megrendezett kiállítás-sorozathoz idén először a budaörsi és budapesti helyszínek mellé egy nyíregyházi bemutatóterem is csatlakozott.

Immáron harmadik alkalommal rendezik meg a 4 Helyszín Konyhabútor Kiállítást. A 2022-ben debütáló eseményt eredetileg a COVID időszak hívta életre, hiszen így, a több bemutatóterem által biztosított nagyobb térben, nagyobb biztonsággal nézelődhetnek a látogatók. A rendhagyó kiállításon ugyanakkor nem csak a zsúfoltságot kerülhetjük el, de a drága belépőjegyeket is, ugyanis a rendezvény minden nap, minden helyszínen ingyenesen látogatható. Az eseményen ez alkalommal is a magyar gyártású konyhabútorok színe-java és nemzetközi márkák biztosítják a minőséget és a széles választékot.

Már vidéken is

A kiállítás szervezői idén rekordra is készülnek: több mint száz konyhabútor-összeállítást tekinthetnek majd meg a látogatók, több mint ezer elemből összeállítva, ami hivatalosan is rekordnak számít a hazai konyhabútor kiállítások történetében. Az esemény-sorozat ráadásul most először a budapesti és budaörsi helyszínek mellett kiegészül egy vidéki bemutatóteremmel, a nyíregyházi MediaMarkt RS Konyhastúdió is bekapcsolódik a rendezvénybe.

„Immár harmadik éve nagy izgatottsággal várjuk február utolsó hétvégéjét. Ez számunkra a konyhabútorok ünnepe. Az RS Bútor a magyar bútorgyártás zászlóshajója, így nagyon örülünk, hogy a helyszínt mi biztosíthatjuk. Jó pár átalakítás és felújítás volt szükséges a több mint 100 konyhabútor bemutatására, de úgy gondolom, az eredmény magáért beszél. Egy esemény keretein belül sehol máshol nem találkozhat az érdeklődő ennyi inspirációval és ötlettel” – mondta Pólya Ádám, az RS Bútor vezérigazgatója.

„Örömmel csatlakoztunk az eseményhez tavaly a MediaMarkt Pólus Center-ben található, idén pedig első vidéki helyszínként az októberben a nyíregyházi üzletünkben megnyitott RS Bútor bemutatótermünkkel. Fontos számunkra, hogy olyan szolgáltatásokat és lehetőségeket tegyünk elérhetővé vásárlóinknak, amelyek új szintre emelik a vásárlás élményét és megkönnyítik a mindennapjaikat. A Konyhabútor Kiállítás éppen egy ilyen remek lehetőség, hiszen a bútortervezéstől a kivitelezésig mindenben szakavatott kollégák állnak az érdeklődők rendelkezésére, akik igény szerint akár a megfelelő műszaki felszereltségben is személyre szabott ajánlásokkal tudják segíteni a tökéletes és praktikus konyha megvalósítását” – tette hozzá Szilágyi Gábor, a Media Markt Magyarország ügyvezető igazgatója.

Sztárok főznek a látogatóknak

A kiállítás-sorozat 13. kerületi fő helyszínén idén több hazai hírességgel is találkozhat a közönség. A sztárok kedvenc receptjeikbe és konyhai praktikáikba avatják be a látogatókat, a látványkonyhában készített fogásaik pedig az előadások végén meg is kóstolhatók. Szombaton Kamarás Norbert és Kármán Odette hozza el legutóbbi utazásuk legjobb ízeit, miközben elkalauzolják az érdeklődőket Egyiptom gasztronómiai világába, majd Rékasi Károly először fiával, Rékasi Zsigmonddal, majd vasárnap Pikali Gerdával közösen készíti el kedvenc fogásait, de Balogh Edina gyermekeinek kedvenc hamburgerét is megkóstolhatja az, aki ellátogat február 23 és 25 között a kiállítás fő helyszínére, a 13. kerület Reitter Ferenc utca 78. alatt található RS Bútoráruházba.

Több mint egy bútorkiállítás

A programsorozat számos további érdekességet is tartogat, hiszen a helyszínen lehetőség lesz ingyenes 3D látványtervezésre, szakmai tanácsadásra, valamint kedvezményes vásárlásra is. A „Csak a Mentes” piactéren csupa egészséges és mentes finomságok közül lehet válogatni, de a gasztronómia mellett az eseményen találkozhatunk természetes bőrápolással, zero waste-tel, vegyszermentes háztartással és egyéb fenntarthatósággal kapcsolatos tartalmakkal, termékekkel is.

A kiállítás további részletei és pontos programterve az RS Bútor, valamint a 4 Helyszín Konyhabútor Kiállítás oldalán is megtalálható.