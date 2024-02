Hankó Balázs: 2024 a fejlesztések éve a szakképzésben

2024 a fejlesztések éve a szakképzésben – jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára a Székesfehérvári Szakképzési Centrum komplex fejlesztési projektjének hétfői nyitórendezvényén.

Hankó Balázs kiemelte, hogy minden magyar fiatalnak megéri február 21-éig a megújult, „Európa-bajnok szakképzésbe” jelentkezni, amelynek a klasszikus szakmák mellett a modern szakmákban is kiváló versenyeredményei vannak. Úgy vélte, e két pillérre támaszkodva – a felsőoktatással és felnőttképzéssel megtámogatva – kell a magyar gazdaságot tovább erősíteni, a kitűzött foglalkoztatási célt elérni.

Az államtitkár leszögezte, hogy Székesfehérvárnak kiemelt szerepe van a megújuló szakképzésben, amit jól bizonyít, hogy hat helyszínen 6,4 milliárd forintnyi fejlesztés valósul meg a jövőben. Hozzátette: az infrastrukturális és digitalizációs beruházások révén olyan szakmákat tanulhatnak a fiatalok, amely jövőt, versenyképes jövedelmet és azonnali elhelyezkedést garantál számukra.

Hankó Balázs kiemelte, hogy országosan 96 milliárd forint áll rendelkezésre a szakképzés modernizációjára. Ebből 53 milliárd forint jut 110 ezer négyzetméternyi épület építésére vagy felújítására, a többit eszközbeszerzésre fordítják.

Vargha Tamás a város fideszes országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy régóta várt fejlesztések kezdődnek meg a fehérvári szakképzésben, ezzel a helyi gazdaság tovább erősödhet a jövőben.

Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester arról beszélt, hogy a város általános- és középiskolái mellett a szakképző helyek is végre megújulnak, miközben a fejlesztések az egész agglomerációt érintik, mivel a tanulók egy része onnan jár a megyeszékhely iskoláiba.

Tanárki Gábor főispán örömét fejezte ki, hogy Székesfehérvár mellett Mór és Bicske sem marad ki az okos technológiák térhódításából.

Kulcsár Szilvia a Székesfehérvári Szakképzési Centrum kancellárja elmondta, hogy a fejlesztések a munkaerőpiaci igények és adottságok figyelembevételével valósulnak meg.

Wetzl Viktor projektmenedzser közölte, hogy Székesfehérváron a Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskolában 2,645 milliárd forintból 1500 négyzetméteres új épületszárny létesül, amelyben tankonyha, tanétterem, tancukrászda, tanszálloda, tanrecepció, kereskedelmi szaktanterem és kereskedelmi informatikai szaktanterem kap helyet. A Bugát Pál Technikum épületének földszintje 361 millió forintból újul meg energetikailag, ebből tanóvodát és tanbölcsődét, illetve egészségügyi szaktantermet alakítanak ki.

A Széchenyi István Műszaki Technikumban és a Váci Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban a gépészeti tanműhelyek energetikai korszerűsítése és belső tereinek felújítása valósul meg 290 és 227 millióból, ezen felül gépbeszerzésekre további 127 és 525 millió forintot fordítanak.

Móron a Perczel Mór Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium gépészeti eszközparkja 128 millió forintból újul meg.

Bicskén a Vajda János Technikum esetében 562 millió forintból kívül-belül megújul az iskolaépület, valamint egy 30 éve elhagyott tanműhely teljes rekonstrukciója is megvalósul, utóbbival a gépészeti szak visszavezetése is megkezdődik az intézményben. A szükséges eszközöket 246 millió forintból szerzik be.

Mindezeken felül valamennyi helyszínen lecserélik az összes bútort 828 millió forintból. A projekt tervezett befejezése 2026. március vége.