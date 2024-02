Pál Dénes leizzadt az ultrahangot látva

Nőuralom van Pál Dénes családjában, a népszerű énekes két kislány boldog édesapja. A Duna Ridikül című műsorában arról beszélt, hogy mindkét alkalommal megérezték feleségével, hogy lányuk születik majd, és az ultrahang hamar megerősítette elképzelésüket. A vizsgálaton azonban mást is észrevettek, de később kiderült, nincs miért aggódniuk.

Két lánygyermek édesapjaként az összes hercegnős mesét ismeri, és mesefilmek betétdalait is megtanulta Pál Dénes. Az előadó a hajfonást még gyakorolja, de a körömlakkozás már megy neki – számolt be a lányos apaság révén szerzett tapasztalatról a Duna Ridikül című műsorában. Az adásban visszaemlékezett a családalapítás első, tervezési időszakára is.

„Mindkét alkalommal, amikor a feleségemmel elhatároztuk, hogy gyereket vállalunk, megéreztük, hogy lányunk születik majd. Nagyon vártuk mindkettőjüket, és 9 hónap elég is volt arra, hogy felkészüljek arra, mi vár ránk” – mondta Pál Dénes. Első gyermeke, Panna Róza 2018-ban látta meg a napvilágot, második lánya, Emma Sára tavaly novemberben született. Az apasággal kapcsolatban kettős érzései vannak, egyfelől mérhetetlen boldogságnak, és ugyanilyen felelősségnek is tartja.

„Mivel még mindketten kicsik, távolinak tűnik a legtöbb lányos apa rémálma, hogy egy nap randizni kezdenek majd. Saját szempontból egyedül az orvosi vizsgálatokat éltem meg nehezen, mindig nagyon izgultam. Egyszer azt mondta az orvos, hogy 13 pár bordát lát, ami eggyel több, mint a szokásos, de megnyugtatott, hogy ezzel teljesen problémamentesen lehet élni. Ilyenkor kapaszkodsz a székbe, kicsit izzadsz. Nyugtattam magam, hogy nem lesz semmi gond, és végül kiderült, hogy csak egy bizonyos szögben látszódott így, teljesen normálisan fejlődtek a csontok” – idézte fel a történetet az énekes a Duna műsorában.

A leendő szülőknek azt üzente: teljesen mindegy, hogy lány vagy fiú gyermekük születik, mert abban a pillanatban, amikor megérkezik az új családtag, csak az számít majd, hogy a kicsi egészséges és boldog legyen. A teljes beszélgetés újranézhető a Ridikül Médiaklikk-oldalán, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi adások is.

Kiemelt kép: MTVA