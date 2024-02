Nagy népszerűségnek örvend a hamarosan befejeződő Házasság Hete programsorozat

A hétvégén zárul az idei Házasság Hete rendezvénysorozat, országszerte várták programok az érdeklődőket.

Sopronban egy különleges társasjátékkal várták a párokat, Kecskeméten szerelmespár fotózással. Budapesten pedig elkezdődött a 13. esküvőkiállítás.

„Azt hallottuk, hogy itt új játékokat is ki lehet próbálni, remélem, be tudjuk őket építeni az otthoni gyakorlatba is ”– mondta egy soproni anyuka, aki a családjával látogatott ki az eseményre.

Alig győzte a gép, annyi pár ment fotózásra a kecskeméti Hírös Agórába. Ez a program ugyancsak része az országos rendezvénynek, amit civil szervezetek és keresztény egyházak szerveztek.

Rendkívül nagy érdeklődés volt az esküvőkiállításon is, amelyet a budapesti Millenárison tekinthettek meg a kilátogatók.

„Több, mint 30 családpolitikai intézkedést hozott már a kormány”– mondta a kulturális minisztérium parlamenti államtitkára. Vitályos Eszter kiemelte: igyekeznek minden eszközzel hozzájárulni a családok boldogulásához. Példaként említette a házasság megerősítését és a gyermekvállalás megkönnyítését.

„Hogy elősegítsük azt, hogy Magyarországon minél több pár gondolja azt, hogy stabil körülmények között házasságban szeretne élni és így szeretnének gyermeket vállalni. Ide sorolhatnám például az Első házasok adókedvezményét, a fiatalok SZJA mentességét, a Csok-ot, vagy a most idén bevezetett Csok pluszt” – mondta.

Az államtitkár emlékeztetett rá, hogy a statisztikai adatok szerint egyre többen kötik össze az életüket hivatalosan: a legtöbb gyermek is házasságban születik. Sőt, az örökbefogadott gyermekek 98 százaléka ugyancsak házaspárokhoz kerül. Ugyanakkor egyre kevesebb a válás is, azok száma hat évtizedes mélyponton van.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: Shutterstock)