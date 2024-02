Különleges ásványok és meteoritmaradványok is lesznek a 16. Lelkes Ásványbörzén

Az év ásványa, a korund, valamint drágakövek, frissen talált meteoritmaradványok, kész ékszerek, ékszerkészítési alapanyagok és dísztárgyak is várják az érdeklődőket február 24-én és 25-én a 16. Lelkes Ásványbörzén a MOM Sportban.

A szervezők közleménye szerint a Magyarhoni Földtani Társulat 2016 óta évente kihirdeti az Év ásványa cím nyertesét, amely 2024-ben a korund lett.

A korund (alumínium-oxid) a gyémánt után a legnagyobb keménységű ásvány. Mind a zafír, mind a rubin a korund ásványok családjába tartozik, és mindkettőből különleges ékszereket is készítenek. Az ásvány a színét a kémiai szerkezetében lévő nyomelemekből kapja, e szennyeződések nélkül színtelen lenne. A króm nyomai például vörös színt adnak a korundnak, így rubin lesz belőle; egy sor más nyomelem többféle színt ad a korundnak, ezek a zafírok, de a színtelen korundokat is zafíroknak nevezik. A rendezvényen fotó- és ásványkiállítás mutatja be az év ásványát.

A közleményben felidézik, hogy január 21-én egy több mint egy méter átmérőjű aszteroida lépett a Föld légkörébe Németország felett. A kisbolygót a becsapódás előtt egy magyar csillagász, Sárneczky Krisztián fedezte fel. A Magyar Meteoritikai Társaság expediciója a helyszínre utazott és 4 darab maradványt talált. A nagyközönség ezeket a meteoritokat a 16. Lelkes Ásványbörzén láthatja először egy rögtönzött kiállítás részeként.

A közlemény szerint a helyszínen többek között a barlangokat bemutató 3D vetítés, interaktív földtudományos játszóházak és bemutató, drágakő-határozás, szakmai előadások, kreatív játszóház és UV-lámpás ásványbemutató is várja az érdeklődőket.

A helyszínen 120 hazai és külföldi kereskedővel, 2000 négyzetméteren várják a nagyközönséget. Bővebb információk a programokról a www.asvanyborze.hu weboldalon találhatók – áll az összegzésben.