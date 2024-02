Új támogatási formák segítik a kertészeti ágazatot

A hatékony fejlődéshez és a kertészeti ágazat megújításához kikerülhetetlen az integráció. Ehhez pedig a pályázati lehetőségek hatékony kihasználása szükséges. Éppen ezért továbbra is fenntartjuk a kertészeti ágazat kiemelt támogatását, így a díszkertészek is számíthatnak fejlesztési forrásokra, amely részeként egy új, speciális támogatási forma is kialakításra kerül – hangsúlyozta az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint Nagy István pénteken, Tapolcán, a Magyar Kertépítők Országos Szövetsége Szakmai Napján.