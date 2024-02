Lemondott lelkészi elnöki tisztségéről Balog Zoltán református püspök a mai Zsinat értekezletén. A Magyarországi Református Egyház törvényei szerint a lemondás a következő Zsinat döntésével válik hatályossá. A reformatus.hu információja szerint a soron következő zsinati ülésig Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, a Zsinat lelkészi alelnöke ügyvezetőként látja el az elnöki teendőket.

Súlyos politikai hibát vétettem, de kegyelmi ügyben. Kegyelmet kértem. Kegyelmet akartam valakinek. És ha ezért most el kell mennem, nehogy azt higgyétek, hogy az megoldás lesz. Dehogy lesz. Harc lesz. Ezután is harc lesz. Mint ahogy mindig is harc volt. Csak az a fontos – és ebben sokkal nagyobbat tévedtem, mint abban, hogy kegyelmet kértem nem gondolva minden körülményre -, hogy ezt a harcot lelki fegyverekkel kell vívni és nem közéleti és nem politikai és nem médiafegyverekkel kell vívni.

Mint ismert, Balog Zoltán azután került a támadások kereszttüzébe, és indult ellene baloldali lejáratókampány, miután nyilvánosságra került, hogy tavaly tavasszal ő javasolta Novák Katalinnak, hogy adjon kegyelmet a bicskei gyermekotthon volt igazgató-helyettesének.

„Döntést nem hoztam, a pedofília bűnének egyértelmű elutasítása számomra soha nem képezte vita tárgyát, és nem is fogja. A református egyházban ebben is egyek vagyunk. Nem azért kell bocsánatot kérnem, mert egy kegyelmet kérő ember mellé álltam (…), hanem azért, mert ez az ügy a református egyháznak kárt okozott.

Ezt mélységesen sajnálom és az enyéimtől – minden reformátustól – bocsánatot kérek. Bocsássanak meg!”

– kérte.

Szombaton az államfő elismerte, hogy hibázott, bocsánatot kért és vállalva a felelősséget, lemondott.

Novák Katalin úgy fogalmazott: hibázott és ezért vállalja a felelősséget.

Hozzátette, hogy abban a hiszemben döntött a kegyelem mellett, hogy az elítélt soha nem élt vissza a rá bízott gyermekek kiszolgáltatottságával. Hangsúlyozta, hogy soha nem adna kegyelmet olyannak, akiről azt gondolja, hogy testileg, vagy lelkileg bántalmaz egy gyermeket.

Novák Katalin köztársasági elnök lemondása után lemondott Varga Judit is. A politikus igazságügyminiszterként ellenjegyezte azt a kegyelmi kérvényt, ami az államfő lemondásához vezetett.

A közösségi oldalán azt írta: a rendszerváltoztatás óta az elnök egyéni kegyelmi döntésének érvényességéhez az igazságügyi miniszter ellenjegyzése szükséges. Ő folytatta azt a több, mint 25 éves gyakorlatot, miszerint az igazságügyi miniszter tudomásul veszi az elnök kegyelmi döntését.

Úgy fogalmazott: az elnök döntésének ellenjegyzéséért a politikai felelősséget vállalja.

Varga Judit kiemelte: visszavonul a közélettől, lemond országgyűlési képviselői mandátumáról és az EP-lista vezetéséről is.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Novák Katalin és Varga Judit lemondása után úgy fogalmazott: a két politikus felelősségteljes döntést hozott, amit tiszteletben kell tartani.

Kocsis Máté hangsúlyozta: eddigi munkájukért mindkettőjüknek hálás, és köszönetet mondott azért, hogy miként munkájuk során, úgy ma is a közösség érdekeit tartották szem előtt.

Lemondásuk annak bizonyítéka, hogy a jobboldalon a hibáknak is van következménye, a baloldalon a bűnöknek sincs

– emelte ki a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője.

Kocsis Máté rámutatott: az őket képmutató módon támadó baloldalt ugyanis még ma is az a Gyurcsány Ferenc vezeti, aki 2006-ban lovasrohamot vezényelt a honfitársai ellen és egy zsidó családtól ellopott villában él.

A baloldalon nem kért senki bocsánatot a választók patkányozásáért, a lámpavasazásért, a választók sértegetéséért, ahogy nincs következménye a budapesti korrupciónak, a guruló dollároknak, az antifa vérontásnak és lényegében semminek, ami kiderül róluk – tette hozzá.

Erről a morális különbségről tesz tanúbizonyságot Novák Katalin és Varga Judit döntése

– írta Kocsis Máté.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint Novák Katalin és Varga Judit döntése megmutatja a bal és jobboldali politikusok közti különbséget.

Szánthó Miklós arról beszélt, hogy a magyar jobboldalon jó és felelősségteljes politikusok vannak, olyanok, mint Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit volt igazságügyi miniszter, akik ugyan követnek el hibákat, de a jobboldalon a hibáknak, a tetteknek következményük van.

Ezzel szemben a baloldalon a bűnökért még dicséret is jár – tette hozzá.

Balog Zoltán ilyen előzmények után döntött úgy pénteken, hogy lemond.

Balog Zoltán 1958. január 7-én született Ózdon. Teológiai tanulmányait a Debreceni Református Teológiai Akadémián kezdte. 1983-ban a Budapesti Református Teológiai Akadémián református lelkészként végzett.

1983-tól 1987-ig Maglódon és öt szórványközségben szolgált lelkészként. Ezután két évig a Tübingeni Egyetem hallgatója volt. 1989 őszén tábori lelkészként az NDK-menekültek között szolgált.

Ugyanettől az évtől a Magyarországi Németajkú Református Egyházközség beosztott lelkésze.

1989 és 1991 között teológiai akadémiai óraadó tanárként dolgozott, valamint vallástanár volt a Baár–Madas Református Gimnáziumban. Az Európai Egyházak Konferenciájának teológiai tanácsadója, 1992-től 1998-ig az Európai Protestáns Szabadegyetem elnökségi tagja volt.

1993 és 1995 között a Bonni Egyetemen tanult; 1993 és 1996 között a Bonni Egyetem Ökumenikus Intézetének tudományos munkatársaként tevékenykedett. 1996-tól a Protestáns Fórum vezetője.

Ugyancsak 1996-tól a Magyarországi Németajkú Református Egyházközség immáron megválasztott lelkésze.

2000-től a Bethesda Alapítvány kurátora. Teológiai, egyházpolitikai, valamint közéleti konferenciák előadója. Hat – főként hitélettel kapcsolatos – műve jelent meg. 2002-ben a Semmelweis

Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán (ma Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem) mentálhigiénés szakember diplomát szerzett.

Lelkészi tevékenységét lelkészi jellege megőrzése mellett, országgyűlési képviselői összeférhetetlenség miatt szüneteltette 2006 és 2018 októbere között.

2006-tól országgyűlési képviselő, 2010-től a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára. 2012-től 2018-ig az Emberi Erőforrások Minisztériuma minisztere, 2003-tól 2021-ig a Polgári Magyarországért Alapítvány főigazgatója, majd a kuratórium elnöke. 2018-ban visszavonult a politikai tevékenységtől.

2021. január 25-től a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki egyházkerületének püspöke, 2021. február 17-től a Magyarországi Református Egyház zsinata lelkészi elnöke.