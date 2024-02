Átadták az új szennyvíztisztító telepet Jászszentlászlón

Átadták a másfél milliárd forint európai és kormányzati támogatással megépült új szennyvíztisztító telepet pénteken a Bács-Kiskun vármegyei Jászszentlászlón.

Rentz Tamás, az Energiaügyi Minisztérium helyettes államtitkára az eseményen elmondta: a Jászszentlászlón megépült telep része annak az országos fejlesztési programnak, amelynek keretében az elmúlt 14 évben hazai és uniós források felhasználásával több mint ezer milliárd forintot fordított a magyar kormány új víziközmű infrastruktúra-fejlesztésre. Ennek köszönhetően a magyarországi szennyvíztisztító telepek száma mára közel megduplázódott, illetve jelentősen javult az ellátásbiztonság az ország egész területén. A lakások rákötöttsége a szennyvízhálózatra az országban közel 85 százalékos, amely meghaladja a 80 százalékos jelenlegi uniós átlagot – tette hozzá. Kiemelte: a magyar kormány számára továbbra is rendkívül fontos a víziközmű-fejlesztésekre fordítandó források megfelelő ütemezése, ezért 2024-ben több mint 200 milliárd forintot fordítanak víziközmű-beruházásokra, az összeg közel fele a hálózat rekonstrukcióját érinti. Rentz Tamás tájékoztatása szerint folyamatban van a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz tervezése is, amely 242 milliárd forint összegű költségkeretet biztosít ivóvízminőség-javító, illetve szennyvízelvezetési és -tisztítási programok végrehajtására, továbbá újdonságként a víziközművek hatékonyságnövelésére. A helyettes államtitkár hangsúlyozta: a magyar kormány számára kiemelt prioritást élvez a víziközmű ágazat. Az elmúlt évben sikeresen lezajlott integrációs programhoz 14, korábban többségi önkormányzati tulajdonú víziközmű-szolgáltató csatlakozott, így 2024. január 1-jétől már 18 állami szolgáltató vesz részt a víziközmű-szolgáltatásban. Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta: Magyarországon egy ember naponta 100 liter, Nagy-Brittaniában 150 liter, az Amerikai Egyesület Államokban 575 liter, míg Afrikában 20 liter szennyvizet termel. A világátlag naponta 50 liter személyenként – tette hozzá. Beszélt arról is, hogy egy település népességmegtartó képessége jórészt a fiatalokon múlik. A Lakitelek Népfőiskola 30 kistérségét vizsgáló kutatása szerint pedig a fiatalok nemcsak az alapján döntenek egy település mellett, hogy mennyire tiszta a levegője, van-e bölcsőde és úthálózat, hanem fontos szempont a letelepedésük eldöntésekor, hogy megoldott-e és milyen minőségben a szennyvízelvezetés és -tisztítás. A jászszentlászlóihoz hasonló szennyvíztisztító telepi fejlesztések ugyanis egészségi és környezetvédelmi szempontból is fontosak – mutatott rá. Mátyus Zoltán, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója a jászszentlászlói szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszert – amely Szank szennyvízkezelését is ellátja – a szolgáltatói területükön működő összesen 19 szennyvíztisztító telepük „ékkövének” nevezte. Emlékeztetett, hogy 2014 óta vízszennyezési bírságot kellett fizetniük, mert a jászszentlászlói rendszer már nem tudta a megnövekedett hidraulikai és szervesanyag-terhelést feldolgozni. Elmondta, hogy a most átadott biológiai, nagy terhelésű szennyvíztisztító telep kialakításakor a kivitelező a meglévő szennyvízátemelőket mind építészetileg, mind gépészetileg, mind pedig irányítástechnológiailag teljesen felújította. A két településről jelenleg 375 köbméter szennyvíz érkezik az 512 köbméter kapacitású telepre. Korábban Szankról Jászszentlászlón keresztül vezették a szennyvizet, de a projektnek köszönhetően most már a településről közvetlenül a szennyvíztisztító telepre érkezik – tette hozzá az ügyvezető igazgató.