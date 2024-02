Negyed évszázados titokról rántotta le a leplet Csordás Tibi

Ki ne emlékezne az Angelina című egykori Fiesta slágerre? A dal nélkül közel 25 éve nem létezik buli, most pedig Erős és Spigiboy turbózta fel ezt a klasszikust.

Erős Attila és Spiegelhalter László, azaz Erős és Spigiboy időről időre elővesznek egy-egy régi slágert, amit új köntösben visznek ismét sikerre. Ezúttal az Angelinára esett a választásuk, amit a decemberi a Total Dance Fesztiválon előzetesen teszteltek is a közönségen, méghozzá hatalmas sikerrel.

„Nagyon szeretjük ezt a dalt, igazi csajozós, bulizós nóta, olyan, amilyenekhez mi is szívesen nyúlunk. A Total Dance Fesztiválon is óriási sikere volt, ráadásul nem mindennapi előadásban lehetett része a közönségnek. Csordás Tibi ugyanis nem tudott jelen lenni az eseményen, ezért előre felvettük vele a dal bizonyos részeit, amit a színpadon kivetítettük. Később több külföldi produkció is odajött hozzánk, hogy Tibi mekkora sztár lehet, amiért csak így, a kivetítőn keresztül volt jelen” – emlékezett vissza nevetve Spigiboy.

Csordás Tibi örömmel fogadta, hogy Spigiboyék éppen ezt a slágert szeretnék átdolgozni, az elképzelés pedig annyira tetszett neki, hogy szabad kezet adott a DJ párosnak.

„Aki ismer, az tudja, hogy a dalok terén eléggé szőrözős vagyok, de most egyáltalán nem szóltam bele a dologba, nagyon tetszett, amit csináltak” – tette hozzá Tibi.

Az egykori Fiesta együttes énekese, egy réges régi titokról is lerántotta a leplet: noha időről időre felreppentek találgatások azzal kapcsolatban, ki is lehet a titokzatos Angelina, aki a dal refrénjében szerepel, a valóság ennél sokkal prózaibb.

„Voltak olyan találgatások, hogy szerelmes voltam Angelina Jolie-ba, és voltaképpen neki írtam a dalt szerelmes vágyódásomban” – nevetett Csordás Tibi. – Az igazság azonban az, hogy amikor írtam a dalt, egyszerűen nem volt meg a refrén. Egyszer csak valamelyikünk fejéből kipattant, hogy Könnyen jöttél, könnyen mentél, majd rávágtam, hogy Angelina megmérgeztél. Szerettem mindig olyan szövegeket írni, amelyek éppen aktuálisak vagy esetleg időtállóak. Ezt a nevet ilyennek találtam akkor és remekül passzolt a dalba – öntött tiszta vizet a pohárba az énekes.

Az Újra álmodott Angelina minden bizonnyal az idei év egyik nagy dobása lesz, ami nélkül nem lesz buli a nyáron!