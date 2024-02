MCC Ifjúságkutató Intézet: Az infláció, a háború és a toxikus volt 2023-ban az év szava

Az infláció, a háború és a toxikus volt 2023-ban az év szava a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Ifjúságkutató Intézetének felmérése szerint.

Az intézet csütörtökön az MTI-vel azt közölte: a 2024 januárjában készült kutatásban ezer, reprezentatív mintavétellel kiválasztott 15–29 éves fiatalnak kellett egy listáról kiválasztania 2023 szavát. Döntésük szerint az előző évet az infláció, a háború és a toxikus szavak jellemezték a legjobban.

Az összegzés szerint az értékelés nem meglepő, hiszen az infláció és a háború szavak uralták tavaly a közbeszédet a médiában, a politikai kommunikációban és a hétköznapi beszélgetésekben egyaránt, míg a toxikus szó a fiatalok mentális állapotának fontosságára hívja fel a figyelmet.

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) szerint a különböző válságok mellett az egyéni médiahasználat okozta elmagányosodás világszerte érezhető és kezelendő probléma, amit most az Ifjúságkutató Intézet szóversenye is alátámaszt – írták a közleményben.

Felidézték: a HarperCollins kiadó felmérése szerint a 2023-as év kifejezése az AI lett, jelezve, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tartalmak száma nőtt leginkább a közbeszédben. A Merriam-Websternél a hiteles szó végzett az élen, amit szintén a mesterséges intelligenciával kapcsolatos diskurzussal magyaráztak, míg az Oxford University Press kiemelt szófordulata a „rizz” szlengkifejezés volt, amely stílust, vonzerőt jelent – ismertették.

A kiemelt kép illusztráció.