ÉKM: Megkezdődött a rákosrendezői terület előkészítése

Megkezdődött a rákosrendezői terület előkészítése, jogi értesítést kaptak a bérlők és a jogcím nélküli területhasználók – tájékoztatta az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) csütörtökön az MTI-t.

A közlemény szerint a minisztérium elrendelése alapján a MÁV Zrt. megindította a bérleti és egyéb használati jogviszonyok felmondását, illetve felszólította a hátrahagyott vagy engedély nélkül felhúzott ingatlanok használóit a terület átadására.

Kapcsolódó tartalom

A beruházás előkészítésének következő lépéseként a leégett Budapest Sportcsarnok (BS) bontásából származó, az érintett területen deponált, mintegy 175 ezer tonna építési törmelék elszállítására, az állam tulajdonában lévő vasúti anyagok értékesítésére, illetve a terület rekultivációjára, kármentesítésére kerül majd sor – ismertette a tárca.

A munkálatok során az illetéktelenek helyszínen tartózkodása nemcsak tilos, de veszélyes is – hívták fel a figyelmet.

Az ÉKM célja, hogy a nyár végére a terület kiürítése befejeződjön és megindulhasson az ingatlanfejlesztés következő szakasza.

A közleményben felidézték, hogy Magyarország kormánya nagyszabású ingatlanfejlesztési beruházásról – egy új, millenniumi városnegyed felépítéséről – döntött a Rákosrendező vasútállomást övező és az ahhoz kapcsolódó, nagyobbrészt elhagyatott, egykori ipari területeken.

Kapcsolódó tartalom

A terület hasznosítása az állam, a főváros és a vasúttársaság, illetve az itt élők és közlekedők közös érdeke, hiszen az ingatlanfejlesztés eredményeként a ma tájsebnek számító területen nem csupán új városnegyed épül, de a budapesti, illetve az agglomerációs közlekedés is új kapcsolatokkal és kiszolgáló létesítményekkel gyarapszik majd – írta az ÉKM.

A területek előkészítése a héten megkezdődött, miután a minisztérium, mint a MÁV Zrt. tulajdonosi joggyakorlója elrendelte a vasúttársaság által kötött valamennyi bérleti, lakásbérleti és egyéb használatot biztosító szerződés haladéktalan megszüntetését.

Az ÉKM a jogcím nélküli területhasználókkal kapcsolatban ugyancsak a szükséges intézkedések megtételére, és – amennyiben indokolt – a jogi eljárások megindítására utasította a vasúttársaságot.

A MÁV Zrt. az elrendelésben foglaltaknak megfelelően elindította a mintegy 65 bérleti és egyéb használatot biztosító szerződés megszüntetését, így a héten minden érintettnek kiküldték a felmondásról vagy a közös megegyezés kezdeményezéséről szóló értesítést.

A területen megvalósuló ingatlanfejlesztés előfeltétele, hogy a jogcím nélkül használók is elhagyják a területet. A barnamezős beruházás előkészítéséhez szükséges szállítási és kármentesítési munkálatok idején a területen illetéktelenek ott tartózkodása nemcsak tilos, de veszélyes is, így a közlemény szerint a hatóságnak joga, de egyúttal felelőssége is, hogy a közel két tucatnyi, jogcím nélküli szervezet és magánszemély eleget tegyen a felszólításnak és elhagyja a fejlesztési területet.

Az ÉKM és a vasúttársaság a kiürítési eljárások során nemcsak a jogszabályok maradéktalan betartásával, hanem a lehető legnagyobb méltányossággal igyekszik eljárni, így a lehetőségeihez mérten segít a lakásbérlők számára alkalmas, alternatív bérleti, illetve lakhatási lehetőségek beazonosításában és biztosításában is – írta közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium.