Idén nem történt erőszakos bűncselekmény a kitörés napi megemlékezések idején Budapesten

Idén sikerült megőrizni a közbiztonságot a fővárosban a kitörés napi megemlékezések idején is – erről beszélt a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője az M1-en. Csécsi Soma közölte: öt esetben szabálysértési, egy alkalommal pedig bűncselekmény gyanúja miatt intézkedtek a rendőrök. Tavaly több súlyos támadás is történt, akkor szélsőbaloldali aktivisták több embert is összevertek. A nyugalom megzavarására alkalmas felvételek következnek.

Nagy volt a rendőri készültség február 8-a és 12-e között Budapesten. A Budai Vár és a Széna tér egy részét lezárták, a járókelőket és az autókat ellenőrizték. A megerősített rendőri jelenlétet a szélsőbaloldali aktivisták egy évvel ezelőtti támadásai indokolták. „A közrend, a közbiztonság stabil volt” – így összegezte a rendőri intézkedések tapasztalatait az M1-en a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője. Csécsi Soma közölte, a kitörés napja kapcsán a rendőrség három bejelentett gyűlést – mint fogalmazott – tudomásul vett, kettőt pedig megtiltott. 309 esetben igazoltattak, öt esetben szabálysértés, egy esetben pedig bűncselekmény gyanúja miatt intézkedtek a rendőrök. „Az öt szabálysértés az volt tételesen, hogy kettő embernél kést találtak, egy embernél gázspray-t, ezek közbiztonságra különösen veszélyes eszközök, ezek el is vettük. Kettő esetben találtunk fegyvernek látszó tárgyat, ez jelen tudásunk szerint, az elsődleges adatok szerint airsoft fegyverek, de természetesen az eljárásban szakértővel ezeket vizsgáljuk. És egy főt állítottunk elő bűncselekmény gyanúja miatt, itt az történt, hogy a gyűlés helyszínén arcát eltakarva jelent meg egy férfi, ez bűncselekménynek számít, előállítottuk” – mondta. Csécsi Soma kiemelte: az idei, kitörés napi megemlékezésekkel összefüggésben erőszakos törvénysértő cselekedet nem történt Budapesten. Kapcsolódó tartalom BRFK: Négy embert állítottak elő a kitörés napi gyűlésekkel összefüggésben. A gyűlésekkel összefüggésben erőszakos bűncselekmény nem történt. Nem úgy, mint tavaly februárban, amikor hátulról, viperával és kalapáccsal támadt ártatlan járókelőkre egy nyolc fős társaság. A térfigyelő kamera felvételein látszik, hogy áldozatukat azután is rugdosták és verték, hogy a földre került. A férfiról készült, megrázó fotókat a kormányinfón hozta nyilvánosságra Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, miután Olaszországban a banda magyar őrizetbe került tagja mellett kiállt a helyi sajtó és a politikai paletta jelentős része. A képeken jól látszik, hogy a gazdagréti támadás célpontjának fején több öltéssel kellett összevarrni a bőrt. A nyolc fős társaság három tagját elfogták a magyar rendőrök. Kiderült, hogy a német és az olasz nemzetiségű támadók egy nemzetközi szélsőbaloldali mozgalom szimpatizánsai, és csak azért jöttek Budapestre, hogy általuk szélsőjobboldalinak gondolt emberekre vadásszanak. Kapcsolódó tartalom Három év fegyházra ítélték az Antifa-ügy egyik vádlottját A rendőrség által Antifa-támadásoknak nevezett ügyben még két nőt vádoltak meg. A támadások kapcsán azóta több, magyar és külföldi lap is arról írt: az úgynevezett Antifa mozgalom törvényellenes terrorszervezetként működik, követői pedig egy olyan tiltakozó hagyomány képviselőinek tekintik magukat, amely a náci Németországban és a fasiszta Olaszországban a második világháború előtti időkig nyúlik vissza. Kiemelt kép: Rendőrök intézkednek a Széll Kálmán téren 2024. február 8-án. Budapest rendőrfőkapitánya fokozott ellenőrzést rendelt el a főváros teljes területére február 8. és 12. között. Az intézkedés célja a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása, valamint a közrend és közbiztonság fenntartása. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)