Tűzfalcsoport: Eltűnt az internetről az Action for Democracy honlapja

Eltűnt az internetről az Action for Democracy honlapja – erre pedig már a Tűzfalcsoport hívta fel a figyelmet. A portál szerint érdekes összefüggés, hogy pár nappal azután törölték a szervezet honlapját, miután annak vezetője elismerte: a baloldalt támogatták a magyar országgyűlési választásokon. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a Kossuth Rádióban arról beszélt: a baloldali politikusok hónapok óta szándékosan átverik a magyar embereket.

Eltűnt a világhálóról a néhány napja lebukott Action for Democracy honlapja – erről ír a Tűzfalcsoport. Ezt a portál vette észre, bő egy héttel azután, hogy az X közösségi oldalra felkerült több olyan titokban rögzített videó, amelyen az amerikai szervezet vezetője és tanácsadói bevallották, hogyan is működik az NGO.

„– Az ellenzéket támogatják. Ez a koncepció itt?

– Hát, ezt soha nem fogjuk kimondani, nem reklámozzuk” – ezen a felvételen például Korányi Dávid, az Action for Democracy vezetője vallotta be, hogy a dollármilliókkal a baloldalt támogatták a 2022-es választási kampányban. Pedig a több mint négymilliárd forintnyi kampánypénzről korábban azt állították, hogy azt mikroadományokból gyűjtötték.

„– Mindketten tudjuk, hogy kiről van szó, nagyon híres.

– Sorosról beszélünk?

– Igen” – egy másik nyilvánosságra került videón Eric Koch, aki szintén szoros kapcsolatban áll az Action for Democracy-val, bevallja, hogy a szervezet pénzei egy, vagy két embertől származnak. Rögtön ezután el is mondta, hogy egyikük Soros György.

Kapcsolódó tartalom

„Még júniusban is érkezett az Action for Democracytól több, mint 400 millió forint” – Márki-Zay Péter 2022-ben egy TV-interjúban vallotta be, hogy a baloldal dollármilliókat kapott Amerikából. Később titkosszolgálati vizsgálat derítette ki, hogy összesen több, mint négymilliárd forint érkezett külföldről a baloldalhoz.

A baloldali pártok korábban védekeztek, hogy ők semmit nem tudtak az amerikai pénzekről.

Kapcsolódó tartalom

A baloldali politikusok hónapok óta szándékosan átverik a magyar embereket – erről a XXI. Század Intézet vezető elemzője beszélt a Kossuth Rádióban. Deák Dániel azt mondta: az elmúlt évek ellenzéki politikusai többször is lebuktak azzal, hogy nem mondtak igazat a külföldi pénzek eredetéről.

„Karácsony Gergely erre nagyon jó példa, mindig valamilyen kitérő választ ad. Először azt mondta, hogy nincs külföldi pénz a kampányában, sőt, azt is mondta, hogy ez komoly baj is lenne, ha lennének ilyen pénzek. Aztán kiderült, hogy vannak, utána abba menekült, hogy ezek mikroadományok. Márki-Zay Péter is azt mondta, hogy ezek magyar magánszemélyektől érkeztek, majd ezek a történetek, ezek az állítások szépen megbuktak”.

Kapcsolódó tartalom

Deák Dániel emlékeztetett rá, hogy a baloldali pártok heves tiltakozással fogadták a Fidesz és a KDNP által végül megszavazott szuverenitásvédelmi törvényt. Ezzel ugyanis elzárták azokat a kiskapukat, amiket a dollárbaloldal kihasznált az előző választáson.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: Shutterstock)