Nem is gondolnánk, mi áll a jojó-effektus mögött

Egy felmérés szerint a fogyókúrázók több mint nyolcvan százaléka egy éven belül újra visszahízza a korábban leadott súlyt, sőt nagy részük még ennél is többet szed magára. Nem is gondolnánk, de a jojó-effektusnak az esetek túlnyomó részében lelki okai vannak.

A fogyókúrázók egyik legnagyobb mumusa a jojó-effektus, azaz amikor a már sikeresen leadott súlyfelesleg szép lassan ismét visszakúszik. Ez az IdealBody felmérése szerint az esetek több mint nyolcvan százalékában megtörténik egy évvel a fogyókúra után. Kevesen tudják, hogy a jelenség mögött lelki eredetű problémák állhatnak, amelyek akadályozzák, hogy a fogyási célt hosszú távon elérjük.

„A túlsúly sokkal ritkábban vezethető vissza szervi eredetű okokra, mint azt sokan gondolnák. Az esetek 80-85 százalékában ugyanis ennek pszichés okai vannak, amelyek azért is felelősek, hogy a kitűzött súlyt nem tudjuk tartani. A fogyás fejben kezdődik és a lélekben folytatódik, az ezt megakadályozó pszichés gát pedig nagyon sokféle lehet. Visszavezethető akár egy családi mintára, ami a gyerekkorból ered, ahol a szeretetnyelv az evés volt, de lehet egy olyan elfojtott érzelem is, amivel nem merünk szembenézi. A „bánathájat” sokszor egy feloldatlan konfliktushelyzet okozza a párunkkal, vagy a családunkkal” – magyarázta Bús Tímea, az IdealBody életvezetési tanácsadója.

Az evés nem az érzelmeink kordában tartására való

A túlsúly mindamellett, hogy rengeteg testi probléma és betegség forrása lehet, egyben lelki megterhelést is jelent, még ha az illető nincs is tudatában. Sok esetben ugyanis az evés a védekezési mechanizmus, az örömforrás, amibe menekülünk, miközben az eredeti okokkal nem merünk szembenézni.

„Boldogságra születtünk, és az emberi elme nem szeret szenvedni. Ezért mindent megteszünk, hogy ne legyenek rossz érzéseink, ami a legrosszabb a testnek és léleknek egyaránt. A rossz érzéseinket gyakran evéssel csillapítjuk. Különösen akkor, ha nincs más módszerünk arra, hogyan nyugtassuk meg magunkat. Pedig az evés egy biológiai folyamat, nem arra szolgál, hogy az érzelmeinket karban tartsuk vele. Azt már korábban bebizonyították, hogy a testéhség az, amit étkezés után 2-3 órával a gyomor tájékán érzünk, míg az érzelmi éhség bármikor megjelenhet és a gyomorszáj körül érezzük. Utóbbit nem csillapítja az evés, ami után általában heves bűntudat és szégyenérzet tör ránk” – magyarázta az életvezetési tanácsadó.

A szakember azt javasolja, hogy ilyenkor mindenképpen érdemes egy szakemberhez fordulni, aki segít feltárni a probléma lelki gyökereit, hiszen a fogyás hosszútávon csak ennek segítségével lesz sikeres. Az egyik legjobb módszer erre a szomatodráma.

„Fontos, hogy tűzzük ki a fogyási célt és lássuk is magunkat, amint ezt elérjük. A túlsúly sokszor azért tér vissza, mert az illető nem tud azonosulni új önmagával, hiszen a lelkében még nem zajlottak le azok a folyamatok, amelyek ezt lehetővé teszik. Ez természetesen hatalmas energiát igényel és nagyon fájdalmas lehet lelkileg, ezért sokan inkább nem is néznek szembe vele. E nélkül azonban nem sok esély van a sikerre” – tette hozzá Bús Tímea.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a lelki folyamatok mellett tudatos tervezésre is szükség van ahhoz, hogy az elérni vágyott testsúlyt elérjük és meg is tudjuk tartani. Bús Tímea szerint ennek az egyik legfontosabb kulcsa a megtervezett étrend, ami úgy segíti át a fogyni vágyókat a mindennapokon, hogy változatosan és éhezés nélkül veszítsenek a túlsúlyukból.

„Nagyon fontos a személyre szabott étrend, hogy tudjuk, mikor mit eszünk. A koplalás a legrosszabb megoldás, hisz a testünk ilyenkor elkezd raktározni. Az IdealBody 14 és 30 napos étrendjei azért nagyon hasznosak, mert egyénre szabottan mutatják meg, mikor, milyen ételeket fogyasszunk. Ennek a segítségével változatos és tápanyagban gazdag, ízletes fogásokat fogyaszthatunk, ezért éhezni sem fogunk. A fogyókúrában és a súly megtartásában is nagy segítséget jelentenek az IdealBody fogyókúrás turmixai és levesei, amelyek egy teljes étkezés kiváltására alkalmasak. A megtartó étrend részeként is fogyaszthatjuk egy étkezés kiváltására. Ilyenkor arra is ügyeljünk, hogy a fogyókúrát ne kúraszerűen alkalmazzuk, tehát véletlenül se térjünk vissza a régi étkezési szokásainkhoz” – tanácsolta a szakértő.