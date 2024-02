Magyar Nemzet: Terrorszervezetként működik az Antifa mozgalom

Terrorszervezetként működik a szélsőbaloldali Antifa mozgalom – ezt írja a Magyar Nemzet. A lap egy tanulmányra hivatkozik, amely szerint a csoport működése egyfajta világméretű dzsihadizmushoz hasonlít. Tavaly februárban német és olasz tagokból álló csoportok brutálisan rátámadtak ártatlan emberekre Budapesten. Nyugat-Európában is egyre gyakoribbak az ilyen esetek.

Hátulról, viperával és kalapáccsal támadt egy ártatlan járókelőre egy nyolc fős társaság tavaly februárban Budapesten. A térfigyelő kamera felvételein látszik, hogy miután az áldozat a földre kerül, azután is rugdossák és verik.

A nyolc fős társaság három tagját elfogták a magyar rendőrök. Kiderült, hogy a német és az olasz nemzetiségű támadók az Antifa nevű nemzetközi szélsőbaloldali szervezet szimpatizánsai, és csak azért jöttek Budapestre, hogy általuk szélsőjobboldalinak gondolt emberekre vadásznak.

A Híradóban bemutatott megrázó fotókat februárban hozta nyilvánosságra Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A fotókon a gazdagréti támadás áldozata szerepel. Az áldozat fejét több öltéssel kellett összevarrni.

A támadások kapcsán azóta több, magyar és külföldi lap is arról írt: az antifa mozgalom tényleges terrorszervezetként működik, követői pedig olyan tiltakozóknak tekintik magukat, amely a náci Németországban és a fasiszta Olaszországban a második világháború előtt működő ellenzéki csoportokig nyúlik vissza – áll a Magyar Nemzet keddi elemzésében.

A portál a Congressional Research Service háttéranyagára hivatkozva azt írja: az Antifa egy transznacionális mozgalom, mely szélsőséges ideológiájával a kommunista és az anarchista elvek legrosszabb elemeit egyesíti.

Kapcsolódó tartalom

Az elemzést író szakértő úgy véli, hogy a csoport a szélsőséges iszlám csoportokhoz, azaz egyfajta világméretű dzsihadizmushoz hasonlítható. Példaként említenek egy konkrét esetet, amikor az ismert terrorszervezet módszereihez kísértetiesen hasonló tervet helyeztek kilátásba.

Egy 2022-ben, az Európai Parlamentnek feltett kérdésben az áll: az Antifa összeállított egy „halállistát”, amelyen a jobboldali AfD párt 53 politikusa szerepelt, a bombakészítéshez szükséges utasításokkal együtt.

A német AfD egyik politikusa azonban úgy látja: a baloldali német nagypolitika támogatja az Antifát. Úgy vélik, hogy Olaf Scholz kancellár és a német kormány külső csoportokra bízza a politikai ellenfelekkel szembeni zaklatást és erőszakot.

Kapcsolódó tartalom

Ezek a szélsőbaloldali aktívák Németországban hosszú évek óta rettegésben tartják az embereket – fogalmaz cikkében a Magyar Nemzet. A lap szerint mostanra már a nyugat-európai és az amerikai elit is azt követeli, hogy az Antifát nyilvánítsák terrorszervezetté, és ezzel együtt tiltsák is be.

Kiemelt kép: M1