Koncz Zsófia: A zöldenergia a magyar gazdaság jövője

A zöldenergia a magyar gazdaság jövője, ez fontos Magyarország versenyképességét tekintve és a mindennapok része is – hangoztatta Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára kedden az M1 Ma reggel című műsorában.

Elmondta: „a zöldenergia egyre nagyobb teret nyer”, annak egy nagyon fontos része például a napenergia és a napenergia kapacitások kiépítése. Már most meghaladta az 5600 megawattot a kiépített kapacitás, ebben vannak ipari és háztartási méretű kiserőművek – fűzte hozzá. Kiemelte: a zöldenergia felhasználásán túl a tárolást is meg tudják oldani, most ezen dolgozik a kormány.

Szólt arról, hogy

mintegy 200 milliárd forintos támogatási konstrukció van most folyamatban négy különböző pályázat segítségével, ezek mind valamilyen értelemben a zöldenergia kérdéskörét érinti.

Az államtitkár a Napenergia Plusz Programot sikeresnek nevezte, szavai szerint óriási az érdeklődés, már több mint 26 ezren előregisztráltak. Hozzátette: ez az első program a lakosság számára, amely a zöldenergia felhasználásán túl a tárolást is támogatja. Felidézte, hogy tavaly a kivitelezők számára is volt egy előregisztráció, amely során több mint nyolcszáz kivitelező regisztrált.

Kapcsolódó tartalom

Koncz Zsófia kitért arra, hogy a friss adatok szerint Görögország után Magyarországon a második legnagyobb a napenergia részaránya az áramtermelésben, ez az uniós átlagnak mintegy kétszerese. Emellett a közlekedésben is a harmadik legnagyobb mértékben növekedett „a megújulók részaránya”, ezt a klímapolitikai célkitűzések szempontjából is kiemelkedőnek nevezte.

Megjegyezte, hogy

a múlt héten elindították a vállalatok számára az elektromos járművek beszerzését segítő pályázati lehetőséget. Az elmúlt években megötszöröződött a zöld rendszámos autók száma Magyarországon, körülbelül 88 ezer zöld rendszámos jármű közlekedik az országban.

Az ipari tárolói pályázat lényege, hogy a hálózatot is rugalmassá illetve terhelhetővé tudják tenni. A cél, hogy ezáltal a húszszorosára növeljék az energiatárolókapacitást 2026-ig, 440 megawattot terveznek kiépíteni.

Kapcsolódó tartalom

A zöldenergia tárolása kulcskérdés – hangoztatta, megjegyezve, hogy a másik energiatárolói pályázat a rendszerirányító illetve az elosztók számára készült, hiszen nagyon fontos, hogy ott is kiépítsék az energiatárolói kapacitásokat.

Hangsúlyozta:

Magyarország úgy volt képes gazdasági növekedést elérni az elmúlt időszakban, hogy közben a károsanyag-kibocsátás csökkent 1990-hez képest 37 százalékkal, a 2030-ig szóló célkitűzéseket módosították, és most már 40 százalék helyett 50 százalékos csökkenést szeretnének elérni.

A Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az államtitkár azt mondta: a magyar kormány szerint a magyar gazdaság jövője a zöldenergia, a jövőben zöldipari központok jönnek létre és „mi ebben a versenyben és technológiai forradalomban részt kívánunk venni” – hangoztatta. Nemcsak a magyarok, hanem az egész világ ebbe az irányba megy, és ez nemcsak az energiabiztonság, hanem Magyarország versenyképessége szempontjából is fontos – hangsúlyozta.

A klímapolitikai célkitűzéseket az atomenergia és a megújuló, illetve alternatív energiaforrásokkal közösen tudják elérni. Ez azért is fontos, mert így, az itthon megtermelt energiával lehet elérni az energiaszuverenitást, amely a magyar kormány számára kiemelten fontos – tette hozzá.