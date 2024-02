Vizsgálja a guruló dollárokról szóló videókat a Szuverenitásvédelmi Hivatal

Vizsgálja a Szuverenitásvédelmi Hivatal azokat a videókat, amelyekben az Action for Democracy vezetői elismerik, hogy Soros György áll a magyarországi baloldalnak juttatott milliárdok mögött – mondta a Mandinernek a hivatal vezetője. Lánczi Tamás kiemelte: a szereplők hosszasan beszélnek arról, hogy miként akarták befolyásolni a magyar választásokat. Lánczi Tamás példátlannak tartja a videókon elhangzottakat, amelyek igazolni látszanak azokat az feltételezéseket, amelyeket az elmúlt évben csak sejteni lehetett.

„– Az ellenzéket támogatják. Ez a koncepció itt?

– Hát ezt soha nem fogjuk kimondani, nem reklámozzuk” – az X közösségi oldalra január végén kerültek fel azok a titokban rögzített felvételek, amelyeken Korányi Dávid, az Action for Democracy vezetője maga ismeri be, hogy valóban a baloldali ellenzék választási kampányát támogatták a guruló dollárokkal.

„– Mindketten tudjuk, kiről van szó, nagyon híres.

– Sorosról beszélünk?

– Igen” – mondta.

Egy másik videón pedig Erich Koch – aki szintén szoros kapcsolatban áll az Action for Democracy-val – arról beszélt, az NGO pénzei egy vagy két embertől származnak, majd ezután be is vallotta, hogy egyikük Soros György.

Márki-Zay Péter 2022-ben egy tévéinterjúban szólta el magát és vallotta be, hogy a baloldal dollármilliókat kapott Amerikából a 2022-es választások előtt és után. Később titkosszolgálati vizsgálat derítette ki, hogy összesen több mint négymilliárd forint érkezett külföldről a baloldalhoz.

A baloldali pártok azzal védekeztek, hogy ők semmit nem tudtak az amerikai pénzekről. Márki Zay Péter pedig később már azt mondta, hogy valóban érkeztek, de nem kampányra, hanem úgynevezett társadalmi célokra.

A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje, aki ismét elszólta magát, és bevallotta, a baloldalt támogatták az amerikai pénzekkel. Márki-Zay Péter még a botrány kirobbanása után azt mondta, a több mint négymilliárd forintnyi dollárt Amerikában élő magyarok mikroadományaiból gyűjtötték össze. Csakhogy az X-re felkerült videókon az Action for Democracy vezetői maguk vallották be, hogy szándékosan verték át hónapokon keresztül a magyar embereket, és tartották titokban, hogy Soros György volt a legfőbb donor.

Az ellenzék dollárokért cserébe eladta volna hazánk szuverenitását, csak azért, hogy hatalomhoz jussanak. Erről a XXI. Század Intézet elemzője beszélt a Kossuth Rádióban. Nagy Ervin emlékeztetett, az amerikai szervezet – amely a baloldalt pénzelte – nem csak Magyarországon próbálta befolyásolni a választásokat.

„Nemcsak Magyarországon avatkoztak be a választásokba, és próbálták befolyásolni az eredményeket, hanem több más államban is. Törökországról van szó, Szlovákiáról, Lengyelországról esik szó ezekben a videókban, amelyek nyilvánosságra kerültek. Ők maguk beszélnek erről, hogy csatatér államnak nevezik ezeket a területeket, és jól azonosíthatóan minden esetben a szuverenista erők ellen lépnek fel” – mondta Nagy Ervin. Hozzátette: a Fidesz és a KDNP az év végén megszavazott szuverenitásvédelmi törvénnyel bezárta azokat a kiskapukat, amiket a dollárbaloldal kihasznált az előző választáson.

