Michelin-csillagos séftől is tanulnak egy szegedi középiskola diákjai

Bernard Fournier olaszországi Michelin-csillagos séftől is tanulnak egy Erasmus+ program keretében szervezett workshopon a Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolának diákjai.

Elek Sándor igazgató a programban elkészített kóstolómenü bemutatása és tálalása előtt hétfőn az MTI-nek elmondta, az intézménynek az Erasmus+ programban lehetősége nyílik külföldi szakértők meghívására, akik az iskola diákjai, oktatói és duális partnerei számára új szakmódszertani ismereteket, jó gyakorlatokat tudnak átadni.

A vendégoktatók óráin a tizedikes, tizenegyedikes és a technikumba járó tizenkettedikes diákok vesznek részt, de a külföldi szakemberek megosztják tapasztalataikat az iskola tanáraival és az intézménnyel együttműködő éttermek, szállodák munkatársaival is.

Bernard Fournier a Luganói-tó partján fekvő Campione d’Italia Da Candida étterem séfjeként 1995-ben nyerte el a Michelin-csillagot. Mint elmondta, franciaként negyven évet élt Itáliában, így külföldön egyaránt képviseli az olasz és a francia konyhát.

Egy tavalyi kurzust követően a szegedi iskolába visszatérő, a tanulókkal a többi közt almás rizottót főző séf közölte, azt igyekszik bemutatni, hogy egyszerű alapanyagokból miként készíthetők az olasz konyhára jellemző kifinomult ételek. A szakember hangsúlyozta, a szakmai fogások mellett fontos, hogy a diákok megtanulják azt is, hogy a későbbiekben, munkájuk során hogyan kerülnek kapcsolatba a vendégekkel.

A franciaországi Cholet-ban működő Bistrot de la Gare séfje, Laurent Samson – miközben vörösboros kakast, coq-au-vin-t főzött a diákokkal – kifejtette, rendkívül fontosnak tartja a tudásátadást, a szakember-utánpótlást, hiszen a most a tanulókonyhán dolgozó fiatalok lesznek néhány év múlva az éttermek munkavállalói.

A Szegeden szintén második alkalommal kurzust tartó séf hangsúlyozta, miközben a szakmai fogásokat mutatja be a diákoknak, maga is tapasztalatokat gyűjt a magyarországi képzésről. Ezt azért is tartja fontosnak, mert már öt éve rendszeresen érkeznek hozzá fiatalok gyakorlatra az iskolából, jelenleg is két szegedi diák tanul az éttermében.

Krajkó Fruzsina Zoé, a párizsi Dior-ház cukrásza elmondta, miután 2019-ben végzett a szegedi középiskolában, Laurent Samson első magyar gyakornokaként került Franciaországba. A szakember vaníliás sárgakrémmel töltött- hajtogatott diós tésztát készített a leendő cukrászokkal.

Úgy fogalmazott, nagyon örül annak, hogy egykori iskolájában átadhatja a tanulóknak azokat az ismereteket, melyeket az elmúlt években megszerzett, a jövőben pedig szívesen dolgozna olyan helyen is, ahol diákokkal foglalkozhat.

