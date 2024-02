Indul a jelentkezés az MCC Egyetemi Programjába

Indul a jelentkezés a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Egyetemi Programjába, amelybe elsőéves egyetemistákat várnak – tájékoztatta az MCC hétfőn az MTI-t.

Az intézmény Egyetemi Programja Budapest mellett Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsett és Szegeden is elérhető – tartalmazza a közlemény.

A fővárosi képzésre március 17-ig, míg a vidéki központok képzéseire április 14-ig lehet jelentkezni. Az intézmény mindazon, első egyetemi évüket a 2023/2024-es tanév tavaszi félévében befejező hallgatók jelentkezését várja, akik az adott régió valamely felsőoktatási intézményében nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek – tették hozzá.

Azt írták: a Kárpát-medence legjelentősebb, több mint 7300 hallgató képzését végző tehetséggondozó intézményében működő Jogi, Közgazdasági, MCC-Mindset Pszichológia, Média, Nemzetközi Kapcsolatok, Társadalom- és Történelemtudományi Iskoláiba felvételt nyert hallgatók egy motiváló közösséghez csatlakozhatnak és nemzetközi tapasztalatokat szerezhetnek.

A 28 éve működő MCC az ország határain kívül is biztosít ingyenes foglalkozásokat a legtehetségesebb magyar fiataloknak. Az MCC Egyetemi Programja Európában is egyedülálló, a magyarországi hagyományos felsőoktatást kiegészítő, kiscsoportos, személyre szabott, több tudományágat felölelő képzést nyújt. Iskolánként, valamint szakterületenként elméleti és gyakorlati ismeretekkel egyaránt támogatja a hallgatók karrierútját.

Kitértek arra, hogy diákjaik közül nem kevesen már általános iskolás koruktól kezdve az MCC tanulói, így az intézmény teljes képzési palettájában részt vettek. Számukra az MCC-s életút nemcsak szakmai tudást, hanem összetartó közösséget, barátokat is adott.

A tájékoztatás szerint az Egyetemi Program képzéseire az elmúlt időszakban egyre többen jelentkeztek, így már több mint 600 egyetemista tanul az MCC-ben. Képzéseik 17 magyarországi és 9 külhoni településen érhetők el.

Az MCC célja – folytatták -, hogy a fiatalok oktatása ne anyagi helyzetüktől, hanem kizárólag képességeiktől függjön, valamint hogy a magyar hallgatók külföldi tanulmányaik során elmélyített tudásukat idehaza, az országért és szűkebb környezetük gyarapodásáért kamatoztathassák. Ezért a képzések térítésmentesek a felvételt nyert tanulóknak.

Hangsúlyozták, hogy az Egyetemi Program hallgatói külföldön is tapasztalatokat szerezhetnek az MCC tehetséggondozási programja nyomán, amely nemzetközi ösztöndíjakkal támogatja a hallgatókat. A diákok amellett, hogy tanulmányaikat a világ legrangosabb egyetemein folytathatják, konferenciákon és kutatási programokban is részt vehetnek. A többi között az uniós intézményeket és döntéshozatalt is megismerhetik az MCC brüsszeli központja segítségével.

Nyári egyetemi tanulmányokat folytathatnak például Berlinben, Bécsben, Oxfordban, Cambridge-ben vagy az egyesült államokbeli Quinnipiac Egyetemen – fűzték hozzá.

Az intézmény továbbá lehetőséget teremt a karrierút tudatos építésére, kapcsolatok bővítésére, izgalmas közösségi programokat szervez és nívós kollégiumi lakhatást is biztosít – írták.

Az Egyetemi Programra ide kattintva lehet jelentkezni.

A kiemelt kép illusztráció.