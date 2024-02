Változékony időjárás lesz ma jellemző – Mutatjuk, mely tájakon eredhet el az eső

Az ország nyugati és északi tájain folytatódik a borult, több helyen esős idő, másutt a felhőzet napközben történő felszakadozása után erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható.

A délkeleti tájakon a legkisebb a csapadék esélye, míg a Dél-Dunántúl – Észak-Alföld vonal szélesebb sávjában elszórtan alakul ki záporos csapadék. Elsősorban e vonal környezetében zivatarokra is számottevő esély nyílik – délután főként délnyugaton, majd másutt is. A délies szelet ismét egyre többfelé kísérhetik erős, sőt a Viharsarokban viharos széllökések is. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északnyugati felén 9 és 14, délkeleti felén 15 és 20 fok között valószínű. Késő este többnyire 6, 13 fokot mérhetünk.

Vasárnap estére az ország északnyugati harmadán jobbára borult lesz az ég, délkelet felé haladva azonban egyre szakadozottabb lehet a felhőzet. A Kisalföldön és délkeleten kisebb a csapadék kialakulási esélye, másutt több helyen valószínű eső, zápor, sőt zivatar is. Időnként élénk lökések kísérhetik az egyre többfelé északnyugatira forduló szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 8 fok között várható.