Több mint kétszáz gyermek vesz részt a Sportoló Nemzet Kosárlabda Kupán

Több mint kétszáz gyermek vesz részt szombaton a Sportoló Nemzet Kosárlabda Kupán, amely a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága, a Nemzeti Sportügynökség és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége együttműködésében valósul meg Sopronban.

Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára a női kosárlabdázók soproni olimpiai selejtezőtornájának szünnapján fontosnak nevezte, hogy az utánpótlásnak is legyen bázisa.

Az államtitkár az egész napos programsorozat délelőtti küzdelmei után azt mondta, hogy

az olimpiai selejtező megrendezése mellett kiemelt szempont volt az is, hogy azzal egyidejűleg olyan közöségi sportélményeket adjanak a helyi és környékbeli gyermekeknek, amelyekkel elősegíthetik a mindennapos sportolás megszeretését.

A Sportoló Nemzet Program részeként megrendezett kupán több mint kétszáz gyermek vesz részt – tette hozzá. Elmondta, hogy Sopron a magyar kosárlabda történetében különleges helyszín, a programmal pedig a versenysport mellett a közösségi sportolásra is szeretnék felhívni a figyelmet.

Az államtitkár beszélt arról is, hogy a magyar női kosárlabda-válogatott pénteken „fantasztikus” sikert ért el. Hozzátette: azért szeretnék, hogy minél több magyar helyszín legyen házigazdája hasonló sporteseményeknek, mert a pénteki nap is bizonyította, hogy a hazai környezet is tud segíteni a sikerek elérésében.

Az eseményen Dénesné Fegyverneky Zsófia, korábbi válogatott kosárlabdázó, a Sopron Basket játékosa fontosnak nevezte, hogy a gyermekek minél kisebb korban megtanulják, hogy a sport az életük részévé válhat.

A Sportoló Nemzet Kosárlabda Kupát két korosztályban rendezik. Délelőtt a 2014-ben és 2015-ben születettek játszottak, délután pedig a 2012-ben és 2013-ban születettek. A délelőtti mérkőzések érmeit és az ajándékcsomagokat Schmidt Ádám és Dénesné Fegyverneky Zsófia osztották ki, akik előtte kosárlabdáztak is a gyermekekkel.

A korosztályok győzteseinek a kupákat vasárnap, az olimpiai kvalifikációs torna zárónapján, a Magyarország-Spanyolország mérkőzés előtt adják át a Novomatic Arénában.

Kiemelt kép: Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára a Sportoló Nemzet Kosárlabda Kupán a soproni Krasznai Ferenc Sportcsarnokban (Fotó: MTI/Tóth Zsombor)