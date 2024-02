Marketingszakmai elismerés is került a kozmetikai díjak mellé

A rangos díjak, jó helyről érkező szakmai értékelések mindig kitűnő visszaigazolásnak számítanak egy cég számára. Szerencsére ma már nem csupán a nagy ügynökségek és a világmárkák részesülhetnek szakmai elismerésekben. A marketingkommunikáció területén például már nem igaz, hogy csak annak a munkája lehet kiemelkedő és figyelemreméltó, aki a legnagyobb marketingbüdzsével gazdálkodik.

A Magyar Marketingszövetség létrehozott egy díjat, amely szeretné fókuszba helyezni és a Marketing Diamond Awards díjjal elismerni kisebb ügynökségek és kisebb költségvetésből megvalósuló marketingaktvitások munkáját is. Természetesen nem titkolt cél, hogy a hatékony marketing-megoldások díjazásával támogassa az igényes munkát és ösztönözze, segítse a marketingszakma kisebb szereplőit arra, hogy ők is tudják emelni a tétet és minél magasabb színvonalon, kreatívan végezni a tevékenységüket. Az idei díjazottak között szerepelt a 2010-ben alapított Vintage Beauty is.

„Nagyon boldogok vagyunk, hogy tegnap este óta a közel 40 szakmai, kozmetikai díjunk mellett magunkénak tudhatunk egy ilyen szakmai elismerést is” – mondja Szakonyi Eszter, a márka alapító-tulajdonosa. Örülünk, hogy nem csak a termékeinkre, hanem arra is tudtunk egy saját receptúrát fejleszteni, hogy a márkaépítéshez nem is biztos, hogy olyan sok pénz kell.

Ahogy Eszter elárulja, bár mindig is nagy hangsúlyt fektettek a kommunikációra, az elmúlt év augusztusában vették saját kezükbe a marketingtevékenységük kormányrúdját.

„Újrahúztuk, újragondoltuk, új társakra leltünk hozzá és ennek eredményeként tegnap átvehettük a 30 éves Magyar Marketingszövetség által kiírt Marketing Diamond Awards 2023 versenyének megtisztelő Gyémánt-díját, a Coca-Cola, a Jysk, a Duna Autó Zrt., a Rossmann és több hasonló nagy márkaismertségű brand társaságában” – mondja büszkén Szakonyi Eszter, aki egyértelműen úgy érzi hogy az új marketingmunka, amelyben ő személyesen az eddigieknél is nagyobb jelenlétet vállalt, például az egyre népszerűbb TikTok csatornájukon való kreatív videók készítésével, még közelebb hozta a vásárlókat az amúgy is „lovebrand”-ként funkcionáló márkához.

Esztert és a Vintage Beauty csapatát ismerve pedig nem kérdés, hogy ezentúl is azon dolgoznak majd, hogy minden lehetséges eszközzel fejleszteni tudják a lassan 14. születésnapját ünneplő márka termékeit és szolgáltatásait.