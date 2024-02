Mandiner: Világszerte beavatkozott a választásokba az Action for Democracy

Nemcsak Magyarországon, hanem Brazíliában, Lengyelországban, Szlovákiában is megpróbálták befolyásolni a választásokat amerikai pénzekkel. Egyebek mellett ez is kiderült abból a videóból, ami a napokban került fel az egyik közösségi oldalra. A felvételen az Action for Democracy vezetése lényegében bevallotta: Soros György adta a dollármilliókat a magyar baloldalnak.

Néhány napja az X közösségi oldalra került egy videó, amelyen többek között Korányi Dávid, az amerikai pénzeket Magyarországra juttató Action for Democracy vezetője maga vallotta be, hogy valóban egy baloldali ellenzék választási kampányát támogatják a guruló dollárokkal, de ezt végig próbálták eltitkolni. Arról is beszél, hogy nem félnek kritizálni a szerintük autoriter vezetőket és tendenciákat, mint Bolsonaro elnököt Brazíliában, Orbán Viktort Magyarországon vagy Kaczynskit Lengyelországban, majd hozzáteszi: „Támogatunk civil szervezeteket…” Pedig korábban Korányi Dávid nevezte nevetségesnek ezeket a vádakat egy, a Telexnek adott interjúban: „Nem a CIA által vezérelt gyíklények pénzéről van szó, hanem magyar diaszpórában élő állampolgárok donációja.” Csakhogy ez az állítólagos diaszpórában élő állampolgár nem más, mint Soros György – legalábbis ez derül ki az X-en megjelenet videókból. A felvételeken az Action for Democracy vezetői vallanak arról, hogy az általuk vezetett NGO-t lényegében a magyar származású spekuláns pénzeli. A baloldal több mint egy éven keresztül a magyar embereket és a hatóságokat is megpróbálta teljesen átverni a külföldről érkezett kampánypénzekkel kapcsolatban. Szinte minden szereplő tagadta, hogy tudna az Amerikából érkezett támogatásokról. Kapcsolódó tartalom Mandiner: Mindenki tudta, hogy a guruló dollárok az ellenzéket támogatják A Fidesz szerint a nyilvánosságra került felvételek után már nincs mit tovább tagadnia a dollár-baloldalnak, kiderül ugyanis, hogy Soros György érdekeit képviselik. Márki-Zay Péter azonban elszólta magát: „Még júniusban is érkezett az Action for Democracytól több mint 400 millió forint.” A baloldali pártvezetőknek ezért az elszólásért kellett magyarázkodniuk. Márki-Zay Péter ugyanis a rendszerváltás utáni legnagyobb pártfinanszírozási botrányt robbantotta ki azzal, hogy egy interjúban bevallotta: dollármilliókat kaptak az Action for Democracy nevű szervezeten keresztül az Egyesült Államokból a 2022-es választások előtt és után is. Később titkosszolgálati vizsgálat derítette ki, hogy összesen több mint négy milliárd forint érkezett külföldről a baloldalhoz. „Ez valójában egy leplezett politizálás” – mondta Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese. A civil csomagolás csak álca, a 2022-es magyarországi választásokba is az ellenzék javára beavatkozó Action for Democracy célja térségünktől egészen az amerikai földrészig a választások befolyásolása, mégpedig a liberális oldal érdekében – tette hozzá az újságíró. Kijelentette: „Korányi Dávidnak pedig köszönjük a beismerő vallomást, hiszen ez azt jelenti, hogy ők ezt tudták és direkt így csinálták, tehát ez a pénz direkt politikai célokra ment.” Kapcsolódó tartalom Alapjogokért Központ: A túloldalon Soros áll A Zila János által jegyzett, a központ honlapján olvasható elemzés szerint az amerikai baloldalnak kifejezett célja a magyar nemzeti kormány és Orbán Viktor miniszterelnök megbuktatása. Kacsoh Dániel szerint ezzel a beismeréssel a mikroadományok mítosza megdőlt, és tisztán látszik, hogy az amerikai Demokrata Párthoz és így a washingtoni kormányzathoz ezer szállal kötődő emberek szándékosan próbálták befolyásolni a választásokat. A Mandiner egy cikkében összeállítást is közölt arról, hogy a Action for Democracy miként akarta befolyásolni a választásokat Brazíliában, Lengyelországban, Szlovákiában és Magyarországon. A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: Shutterstock)