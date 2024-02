Az infraszauna rendszeres használata segít az egészségmegőrzésben és ellazít

Az infravörös fény jótékony hatásai már régóta ismertek, de ahogy a technikai eszközöknél általában, ezen a területen is hatalmas a fejlődés. Az infraszauna a bőrbetegségektől, az immunerősítésen át az érrendszeri rendellenességekig rengeteg problémára megoldást jelenthet, ráadásul ma már egyszerűen beépíthető bármelyik lakásba.

Infraszauna és infraszauna között hatalmas lehet a különbség, a kevésbé igényes megoldásoktól a prémium szaunákig mindenféle elérhető már Magyarországon, ám néhány fogódzót érdemes észben tartani, ha szeretnénk egyet otthonra. A jó minőségű és hatékony szaunák nemcsak melegítenek, hanem különböző infravörös hullámokat bocsátanak ki, hogy az adott kezelés a legideálisabb legyen a számunkra. A finn szaunával összehasonlítva, az infraszaunának sokkal szélesebb a terápiás felhasználási spektruma. Utóbbiban száraz meleg van, nem magas a hőmérséklet és fokozatosan melegszik fel, míg a finn szaunában nedves a közeg, nagyon magas a hőmérséklet, hirtelen hősokk éri benne a szervezetünket, ezért a finn szaunát egyes egészségügyi problémákkal nem is szabad használni.

2 óra alatt saját wellness

Milyen feltételei vannak az infraszauna telepítésének? Kész ingatlanba is beépíthetjük vagy csak újba? Szerencsére az infraszaunák könnyen és gyorsan telepíthetők bármilyen ingatlanba, a szakértő kifejti a technikai részleteket:

„Az infraszauna száraz, és nem a környezeti levegőt melegíti, mint a finn szauna, aminek a használata során nagy párával is kell számolnunk – ezt a mellékhatást a beépítéskor is figyelembe kell venni. Ezzel szemben az infraszauna telepítéséhez nem szükséges semmiféle extra feltétel: elég hozzá egy kis hely egy zárt térben és egy konnektor. Még az elektromos hálózatot sem kell bővíteni, mert az infrakabin nagyjából annyi áramot igényel, mint egy kávéfőző. Az infraszaunát azért érdemes zárt helyre tenni, mert a kinti hidegben nagyon nehezen lehet felfűteni és nem lenne ősztől tavaszig komfortos a benti hőmérséklete, hiszen legalább 20 perc kell, mire felmelegít bennünket az infravörös fény. Általában régi gyerekszobát, tárolót vagy gardróbot alakítanak át a vevőink wellness helyiséggé, de előfordul, hogy egy tágas háló- vagy fürdőszoba egyik sarkában kap helyet. Egy infraszauna beállítása maximum két és fél órát vesz igénybe.” – árulta el a technikai részleteket Peller Kálmán, a Sunlighten szaunákat forgalmazó infraszauna.hu tulajdonosa.

Rendszeresen jobb

Az infraszaunát érdemes terápiás jelleggel használni, vagyis nem elég néhány alkalom – mondjuk szállodában vagy gyógyfürdőben – ahhoz, hogy tartósan jó eredményt érjünk el vele. Hosszú távon mindenképp jó befektetés beszerezni egy saját infraszaunát, mert így rendszeresen használhatja az egész család, nem kell igazodnunk nyitvatartási időhöz vagy idegenekkel osztozkodnunk rajta.

„Ha már heti két alkalommal infraszaunázunk, akkor érdemes befektetnünk egy saját készülékbe, hogy rendszeresen használhassuk mindenféle megkötés nélkül, akkor, amikor csak akarjuk. A jó minőségű infraszauna a megvásárlás után nem igényel gyakori karbantartást, és takarékos a fogyasztása is, tehát nem költséges fenntartani. Ellenben a hosszú garancia is egy döntő szempont lehet a választásnál.” – tette még hozzá Peller Kálmán.

Mire jó a vörös fény?

Az infravörös fényterápia egyre népszerűbb, hiszen természetes módon, beavatkozás nélkül képes javítani a bőr állapotát, serkenti a keringést anélkül, hogy leterhelné a szervezetet. A vörös fény felgyorsítja a bőr regenerálódását, növeli a kollagén, valamint az elasztin termelését és a sejtek energiáját, illetve csökkenti az oxidatív stressz okozta gyulladásokat és szövetkárosodásokat. A visszatérő bőrproblémákat is enyhíti, az ekcéma vagy az akné elleni kiegészítő terápia is lehet, de hatásos a testsúlycsökkentésben és a méregtelenítésben is. A Sunlighten egy olyan amerikai cég, aki egyetemekkel és orvosokkal közös tudományos kutatásokat végezve fejleszti a szaunáit. A legújabb Sunlighten modellekben így már elérhető a vörösfény terápia is.

A Sunlighten infraszauna egyedi igényekre szabható:

– A Sunlighten legmodernebb modellcsaládjában 3 különböző infravörös sugárzási hullámhossz-tartományt használ. A hőt három különböző sugárzó testtel állítja elő, ami sokkal ideálisabb a szervezetünknek, mert mindegyik hullámból olyat kapunk, amely a legmegfelelőbb az adott problémára.

– Ezek az infraszaunák távolról programozhatóak saját applikációnk segítségével vagy a szanuába épített tableten keresztül.

– A megadott egészségügyi profilunk és igényeink alapján többféle szaunaszeánsz közül választhatunk: testsúlycsökkentés, bőrproblémák kezelése, relaxáció vagy méregtelenítés funkció is elérhető.

– A Sunlighten infraszaunák gyártásánál arra is nagyon figyelnek, hogy összeállításkor nem használnak fapácot vagy ragasztóanyagokat, mert ezek a kemikáliák a meleg hatására kioldódhatnak és árt a belélegzésük. Emellett az alacsony elektromágneses sugárzásra is kiemelten ügyel a gyártó. Az összeillesztésnél figyelembe veszik a fa tágulását is, ezért nem csavarozzák, hanem egyedi mágneses illesztési rendszerrel állítják össze a faelemeket.