26 évvel Fenyő János halála után ítélték el Gyárfás Tamást és Portik Tamást, Gyárfás továbbra is szabadlábon védekezhet

Hét év fegyházbüntetésre ítélte Gyárfás Tamást a Fővárosi Törvényszék Fenyő János meggyilkolása ügyében. A másik vádlott, Portik Tamás életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott. Gyárfás Tamást bűnsegédként elkövetett emberölés, míg Portik Tamást felbujtóként elkövetett emberölés bűntettében mondták ki bűnösnek. Az ítélet nem jogerős.

A Híradó által bemutatott felvételek csaknem napra pontosan 26 évvel ezelőtt, 1998. február 11-én készültek, nem sokkal azután, hogy autójában meggyilkolták Fenyő János médiavállalkozót Budapesten.

A Híradó akkori beszámolója szerint az áldozat a gépkocsijával a Rózsadomb felől érkezett a Margit körúthoz. A lámpánál egy előtte megálló barna autó utasa kiszállt, odalépett Fenyő János Mercedeséhez és az oldalablakon keresztül

hangtompítós fegyverrel csaknem húsz lövést adott le.

A merénylet akkor az egész országot megrázta.

A nyomozók már akkor úgy gondolták, hogy

profi módon végrehajtott bérgyilkosság történt.

Csütörtök reggel kiemelt biztonsági intézkedések közepette hirdetett ítéletet a Fővárosi Törvényszék, ahol a vádlottak egymás mellett ültek, csak egy kommandós választotta el őket, arcukról nem készíthettünk felvételeket.

A vád szerint

Gyárfás Tamás és Fenyő János rivalizálása vezetett a gyilkossághoz,

miután a két médiavállalkozó között a 90-es évek közepétől üzleti vita, hatalmi harc és ezáltal erős személyes ellentét alakult ki.

Több mint negyedszázaddal a Vico-birodalom tulajdonosának halála után született ítélet szerint

Gyárfás Tamás 1997-ben úgy tett pontot a konfliktusra, hogy megölette vetélytársát.

A Nap TV tulajdonosa először Tasnádi Pétert bízta meg az emberöléssel, de ő – bár a pénzt eltette – nem teljesítette a megbízást. Ezek után fordult Gyárfás Portikhoz, aki végül a gyilkosság miatt már korábban életfogytiglanra ítélt Jozef Roháccal ölette meg Fenyőt. A bizonyítékok között egy 2004-es hangfelvétel is szerepel, ahol az ügyről Portik Tamás és Gyárfás Tamás beszélgetett.

„Gyárfás Tamás elsőrendű vádlottat hét év szabadságvesztésre és tíz év közügyektől való eltiltásra, Portik Tamás másodrendű vádlottat életfogytig tartó szabadságvesztésre és tíz év közügyektől való eltiltásra ítéli. A szabadságvesztés fokozata mindkét vádlott esetében fegyház” – részletezte Póta Péter bíró, aki elmondta, hogy Gyárfás Tamás legkorábban a kiszabott büntetés kitöltésének négyötöde után helyezhető feltételesen szabadlábra, míg Portik Tamás legkorábban húsz év múlva szabadulhat feltételesen.

Az ítélet ellen Gyárfás Tamás, Portik Tamás és az ügyészség is fellebbezést jelentett be, így az nem jogerős. Gyárfás Tamás továbbra is szabadlábon védekezhet.

Kiemelt kép: Gyárfás Tamás médiavállalkozó, sportvezető, valamint a másodrendű vádlott Portik Tamás büntetőperük tárgyalásán a Fővárosi Törvényszék épületében 2024. február 8-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)