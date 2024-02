Magyar Nemzet: Luxuskörülmények között él a hídpénzbotrány főszereplője

Luxuskörülmények között töltötte a mindennapjait a fővárosi hídpénzbotrány egyik főszereplője, Vig Mór – írja Magyar Nemzet. A lap a nyilvánosan elérhető információk alapján hozzátette, a számlagyáras ügyvéd a közösségi oldalán kérkedett életvitelével. Az Amnesty International magyarországi igazgatójának testvérét többek között azzal gyanúsítják, hogy több száz millió forint értékben fogadott be valótlan tartalmú számlákat.

Luxusautók, hegyekben álló készpénz, jacht, egzotikus nyaralások és ingatlan a Rózsadombon – így élte mindennapjait Vig Mór, a hídpénzbotrány főszereplője. A számlagyáras exügyvéd közösségi oldalán még kérkedett is luxuséletével, az általa megosztott képek évente többszöri egzotikus nyaralásról, mesebeli életkörülményekről tanúskodnak. Az eltiltott jogász a profilképén például egy jachtot kormányoz.

Az álomszerű luxuséletből tavaly novemberben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) emberei „ébresztették fel” Vig Mórt, amikor egy rajtaütés keretében elfogták.

A gyanú szerint ugyanis egy olyan számlagyárat működtethetett, amely az adócsökkentés érdekében több száz millió forint összegben fogadhatott be valótlan tartalmú számlákat.

A házkutatás során luxusautókat és hatalmas mennyiségű készpénzt találtak a NAV nyomozói a házában.

Az adóhatóság a Lánchíd felújítását végző A-híd Zrt.-nél is házkutatást tartott tavaly novemberben. Sajtóhírek szerint az adóhatóság Vig Mór több száz millió forintos adócsalási ügyében járt el, és foglalt le iratokat.

Az A–Híd Zrt. 1,4 milliárd forintot utalhatott a praxisától eltiltott jogász egyik cégének, ebből az összegből pedig 900 millió forintot tovább utalhattak az exügyvéd magánszámlájára és ügyvédi letéti számlájára. Az utalás jellemzően ugyanazokon a napokon történt, amikor az A-Híd Zrt.-től a pénzek megérkeztek Vig Mór cégéhez.

Sajtóhírek szerint az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról.

A botrány kirobbanása után a Jobbik – Konzervatívok főpolgármester-jelöltje, Brenner Koloman vizsgálóbizottság felállítását követelte Karácsony Gergelytől. Brenner szerint ugyanis tisztázni kell, hogy a pénznek van-e köze a Lánchíd, Karácsony Gergelyék által megdrágított felújításához.

„Az azért nagyon érdekes, hogy csökkentett műszaki tartalommal ugye ötmilliárd forinttal többe került” – mondta a politikus.

A Lánchíd felújítása ugyanis – az eredeti tervekhez képest – több milliárd forinttal többe került.

Tarlós István idején – 2019-ben – ugyanis már kiírtak egy közbeszerzést: az A-híd Zrt. akkor 21,8 milliárd forintért vállalta volna a felújítást. Karácsony Gergelyék új közbeszerzését viszont a cég már több mint ötmilliárd forinttal drágábban vállalta, kevesebb műszaki tartalommal.

Karácsony Gergely az M1-nek korábban azt mondta: ő semmit sem tud a Lánchíd körül kialakult botrányról: „nem tudok botrányról a Lánchíddal kapcsolatosan, ne haragudjon, úgy hogy nem tudok válaszolni a kérdésre” – mondta.

Egyre több botrány lát napvilágot Karácsony Gergely körül – erről a XXI. Század Intézet vezető elemzője beszélt a Kossuth Rádióban: „Itt volt a járatritkítások ügye, itt van a Lánchíd-botrány, itt van ez a finanszírozási ügy.”

Deák Dániel azt mondta: az elmúlt hetekben kirobbant botrányok a főpolgármester szövetségeseit is elbizonytalanították: „Azért még több hónap van a választásig, és bármi lehetséges. Nem véletlen, hogy például a Jobbik önálló főpolgármester-jelöltet állít, a hírek szerint az LMP is erre készül, tehát nincs már meg a nagy egység Karácsony mögött, ami korábban jellemezte őket.”

Deák Dániel szerint már Gyurcsány Ferenc is elégedetlen Karácsony Gergely teljesítményével, így az is elképzelhető, hogy a DK elnöke is kihátrál, és megismétli 2019-ben tett kijelentést, amely úgy szólt: „Gergő mögül elment a támogatás.”

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester (b) és Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója a Lánchíd felújított útpályájának megnyitóján 2022. december 16-án. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)