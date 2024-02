BKK: Közel hétmillió kilométert tettek meg tavaly a kerékpározók MOL Bubival

Több mint 3,4 millió alkalommal használták a MOL Bubit 2023-ban a Budapesten kerékpározók, mely során közel hétmillió kilométernyi utat tettek meg – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.

Összegzésük szerint a társaság adatai azt mutatják, hogy a MOL Bubit használók köre évről évre bővül, 2023-ban is több tízezer új felhasználó csatlakozott a rendszerhez, akik egyre több gyűjtőállomáson tudják igénybe venni a szolgáltatást.

Hozzátették, hogy a

kerékpározás ma már nemcsak szezonális közlekedési mód, tekintettel arra, hogy a MOL Bubit használó budapestiek tavaly télen-nyáron, sőt még az év utolsó hónapjaiban is előszeretettel ültek kerékpárra.

A társaság adatai szerint tavaly novemberben az átlagos napi utazásszám a hétezret is túllépte, decemberben is több napon keresztül öt és hatezer feletti volt a napi csúcs, ráadásul még a leghidegebb napokban is napi több mint kétezerszer bérelték ki a zöld bicikliket.

Tavaly egy átlagos felhasználó – hónaptól függően – 8-11 alkalommal használta havonta, jellemzően 10-15 percen keresztül a kerékpárokat, az átlagos utazás hossza pedig, a BKK adatai alapján 2 kilométer. A szolgáltatást a felhasználók 80-85 százaléka bérlet alapon használja, a többiek pedig perc alapon – ismertették.

A BKK igyekszik minél több fejlesztéssel kiszolgálni a növekvő igényeket:

a tavalyi év során a társaság összesen 400 új kerékpárt helyezett üzembe, 23 MOL Bubi-állomást adott át, 2024 márciusától pedig további 6 helyszínnel bővíti a kerékpárfelvevő helyszínek listáját, így hamarosan 207 állomáson lesznek elérhetők a MOL Bubi kerékpárok

– olvasható az összegzésben.

