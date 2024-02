BKK: Jelentős villamos- és metrófejlesztések előkészítése valósulhat meg uniós társfinanszírozással

Jelentős villamos- és metrófejlesztések előkészítése valósulhat meg Budapesten az Európai Unió (EU) társfinanszírozásával: elkezdődhet a kisföldalatti meghosszabbításának, az Újbuda és Újpest közötti villamosvonalak összekötésének, a dél-pesti villamosgyűrű bővítésének, valamint a 42-es villamos fejlesztésének tervezésére – tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-t.

Közleményük szerint a társaság a 2021 és 2027 közötti uniós költségvetési ciklus keretében szerdán benyújtotta a jövőbeni fejlesztéseinek első, 10 milliárd forint összegű támogatási kérelmét. A támogatási keret része annak a 300 milliárd forintos európai uniós forrásnak, amelynek megszerzését Karácsony Gergely főpolgármester jelentette be január közepén – írták.

A BKK kiemelte: a támogatás lehetőséget biztosít olyan fejlesztések előkészítésére, amelyeknek köszönhetően jelentősen javulhatnak a közlekedési kapcsolatok Budapesten, elsősorban a külvárosi kerületek és a belváros között.

Ezzel olyan területek között jöhetnek létre átszállásmentes és kényelmes összeköttetések, ahol azok jelenleg még hiányoznak, illetve amelyek fejlesztik a zéróemissziós, a fenntarthatóságot és a környezetvédelmet előtérbe helyező közlekedési módokat

– olvasható a közleményben.

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) keretében a BKK a következő, a Budapesti Mobilitási Tervben (BMT) szereplő projektek tervezésére nyújtott be támogatási kérelmet: a kisföldalatti meghosszabbításának és a meglévő vonal felújításának előkészítése; az észak-pesti és a dél-budai villamoshálózat összekötésének előkészítése, valamint megtervezése a Váci út és a Bajcsy-Zsilinszky út rehabilitációjával és a Nyugati tér megújításával (Újbuda-Újpest-villamostengely); a dél-budapesti villamosgyűrű első ütemének előkészítése, a 3-as villamos pesterzsébeti meghosszabbításának előkészítése; továbbá a 42-es villamos meghosszabbítására vonatkozó tervek elkészítése.

A most bejelentett fejlesztési csomag csak az első lépés – közölte a BKK, amely a közlemény szerint hamarosan további fejlesztésekre nyújt be támogatási kérelmet. Ezek mindegyike hozzájárul a BMT-ben is meghatározott közlekedés- és városfejlesztési célok eléréséhez – írták.

