Tematikus sétákon mutatják be a szegedi füvészkert orchideagyűjteményét

Tematikus sétákon mutatják be a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Füvészkertjének virágzó trópusi orchideáit vasárnap, majd február 24-én – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

Február első napjaiban a füvészkert orchideagyűjteményének különféle fajaiból és fajtáiból csaknem száz tő virágzik egyszerre. Ezeket ismerhetik meg részletesen az előzetes regisztrációt követően induló szakvezetéseken az érdeklődők vasárnap, majd február 24-én.

Az orchidea- vagy kosborfélék a növényvilág formai változatosságuk, speciális szaporodás-biológiájuk és életmódjuk miatt is különleges, legnagyobb fajszámú családja. Akár 30 ezer természetes módon kialakult faj is tartozhat a családba, emellett mintegy 150 ezer hibridfajta létezik.

A kosborfélék a sivatagok és gleccserek kivételével szinte minden szárazföldi élőhelyen, valamennyi kontinensen előfordulnak. A Kárpát-medencében több mint ötven – kivétel nélkül talajlakó – faj őshonos.

A mérsékelt égövön üvegházakban nevelt trópusi orchideák nagy része ősszel és télen hozza látványos és egzotikus virágait, az SZTE Füvészkertjében található orchideaház is ilyenkor mutatja legpompásabb arcát. A botanikuskert gyűjteménye mintegy félszáz nemzetség több mint 250 egyedét mutatja be, ezek között vannak botanikai fajok és hibridek is.

A legtöbb trópusi orchideánk melegházi és fán lakó (epifita) életmódot folytat, de vannak köztük talajlakók is, mint a rendkívül egzotikus megjelenésű – nevüket virágjuk érdekes alakjáról kapó – papucsorchideák. A kert hidegebb körülményeket igénylő orchidea fajai közül a tél közepén a – Délkelet-Ázsiából származó, hosszan tartó virágai miatt népszerű – csónakorchideák kezdik bontogatni szirmaikat.

Azok, akiknek nem megfelelő a tematikus séták időpontja, márciustól szombatonként 10-től 15 óráig láthatják a füvészkert orchideagyűjteményét.