Megszólalt a biztonsági szakértő a kerepesi támadásról: Így cselekedjünk vészhelyzetben

Hatalmas felháborodást váltott ki annak a fiatal lánynak az esete, akit három, ukrán származású férfi zaklatott a kerepesi HÉV-en, majd a segítségére siető édesapját őrizetbe vették, amiért megvágta az egyik támadót. A biztonsági szakértő szerint a lány jól tette, hogy segítséget hívott, ám arra is felhívta a figyelmet, mi a helyes cselekvési sorrend ilyen helyzetekben.

A HÉV-en zaklatott törékeny, 21 éves lány rögtön édesapját hívta segítségül, aki azonnal a helyszínre sietett, majd dulakodás közben megvágta az egyik támadót. Az édesapát garázdaság és életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt tartóztatták le, a három ukrán férfi azonban szabadlábon védekezhet. A biztonsági szakértő szerint ilyenkor ösztönösen cselekszünk, ám nem árt néhány alapvető lépést szem előtt tartani.

„A fiatal lány nagyon jó döntést hozott, hogy az édesapját hívta, hiszen ilyen helyzetben ez az első, ami eszébe jut egy fiatalnak, vagy gyereknek. Ebben a helyzetben azonban szerencsésebb, ha az első lépés az, hogy a vészmegállítót használjuk a járművön vagy a vészjelzőt, és a jármű vezetőjének a segítségét kérjük. Az ő feladatköre értesíteni a hatóságokat, de az is előnyös egy ilyen helyzetben, ha a jármű megállításával és a vezető közbelépésével már egyfajta védelmi vonal képződik az áldozat körül. A vészjelző után hívjuk a rendőrséget, majd a szülőt, aki ideális esetben a hatósággal együtt érkezik a helyszínre” – hívta fel rá a figyelmet Hajós István biztonsági szakértő.

A szakember arra is kitért, hogy a járművön tartózkodó utasok sokszor igyekeznek kimaradni minden olyan helyzetből, ami egy esetleg elfajuló konfliktusba torkollhat. Hajós István szerint ez egy általános jelenség, ám ha mégis közbelépnek és a lány segítségére sietnek, akkor is ügyelniük kell arra, hogy igyekezzenek arányosan fellépni a támadókkal szemben.

„Ha zaklatnak valakit egy járművön, igyekezzen a lehető leghatározottabban felszólítani az illetőt vagy illetőket, hogy hagyják abba. Ez a határozottság is segíthet abban, hogy a többi utas közbelépjen. Arra azonban ügyelni kell, hogy az arányosság elve megmaradjon, azaz tíz utas ne támadjon egyszerre három férfira, mert ez már jogi következményeket von maga után” – tanácsolta Hajós István.

A biztonsági szakértő szerint sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a jog különválasztja az egyes bűncselekményeket, ezért ha az édesapa akkor ér a helyszínre, amikor a zaklatók már nem lépnek fel támadóan, és ő kezdeményezi a szóváltást vagy a támadást, az egy új cselekménynek számít, és garázdaságnak vagy akár önbíráskodásnak is tekinthető.

„Édesapaként ugyanezt tettem volna én is, még ha tisztában is vagyok a következményekkel, hiszen a gyereknek az a legfontosabb, hogy számíthasson a szüleire, akik megvédik őket. Célszerű azonban ilyenkor a rendőrséget is hívni, ha a gyerekünk még nem tette. Igyekezzünk nem mi kezdeményezni, ugyanis akkor önvédelemről van szó, de itt is az arányosság elvét kell követni, kivéve ha hárman támadnak ránk, ez esetben már bármivel védekezhetünk és bárhogyan. A lányoknak egy gázspray sem árt, ha náluk van, ezt beltéren nem ajánlatos használni, viszont egy kietlen helyen már nyerhet vele 10-15 értékes másodpercet a meneküléshez” – tanácsolja a szakértő.

Hajós István maga is a környéken él, így pontos rálátása van arra, milyen a térség közbiztonsága. Sokan hívták fel a figyelmet a közösségi oldalakon arra, hogy egyre romlik a közbiztonság és egyre több a bűncselekmény a környéken.

„Sajnos én is azt tapasztalom, hogy ez a térség nagyobb figyelmet igényelne a közbiztonság terén. A mostani zaklatást elkövető ukrán származású vendégmunkásokhoz hasonló lakos egyre több itt, és a bűncselekmények száma is megugrott sajnos” – erősítette meg a szakember.

