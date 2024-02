Nem csak jó bornak kell: a cégérek múltja, jelene és jövője

Meg nem nevezett gyorsétteremlánc cégére Salzburg főutcáján, kép forrása

Definíciószerűen leírva a cégér az épületek homlokzata elé kifüggesztett, az adott üzletre utaló állandósított jelzés. De ennél sokkal több, szólásoknak ihletet adó, utcanévben továbbélő kulturális jelenségről van szó. Ráadásul a városképre is jó hatással lehet, főleg, ha megfelelően szabályozzák a kihelyezését. A kereskedelem átalakulása ellenére töretlen a népszerűsége, hiszen, ahogy a régi magyar mondás tartja: jó bornak is kell a cégér.

Győr, az Aranyhajó gyógyszertár cégére, kép forrása

Talán nem is kell hangsúlyozni, hogy a cégérek története szinte a kereskedelemmel egyidős, és ennek oka teljesen egyszerű: célja, hogy az utcán haladó már jóval az üzlet előtt lásson egy jelet, amiről be tudja azonosítani az adott egységet. Ebből az egyszerű elgondolásból pedig már el is indult a cégérek diadalútja, hiszen, ha minden tulajdonos cégérrel hirdeti üzletét, akkor fontos szempont a feltűnőség, az egyediség, vagy láncok esetében éppen a könnyű felismerhetőség. Ehhez járul hozzá a korábbi korszakok igen kreatív névválasztása. Győrben 1847-ben alapították az „Aranyhajóhoz” nevű gyarmatáru-kereskedést, aminek hatalmas, gyönyörűen formált névadót ábrázoló cégére hamarosan a város egyik kifejezett látványossága lett. A kereskedés már rég nem működött, mikor 1939-ben a város a helyi múzeumban biztonságba helyezte, és helyére másolatot készíttetett. A sarkon ekkor már gyógyszertár működött, így azóta is látható a gyönyörű cégér, ami immár az Aranyhajó Patikát hirdeti.

Salzburg, cégérek a Getreidegassén, a város főutcáján. Kép forrása

Talán a leghíresebb és legjobban szabályozott cégérek Salzburgban találhatók. A város szigorúan, egyúttal ötletesen előírta, hogy a történeti cégérek kihelyezett másolatát kell az üzleteknek alkalmazni, magát a mezőt természetesen cserélhetik, így került a neves gyorsétteremlánc logója a címlapképen látható történeti cégér másolatába. Ezzel az ügyes, szellemes rendszerrel úgy maradt meg a belváros jellegzetes építészeti kiegészítő eleme, hogy illeszkedett a valóban prosperáló üzletutca mai igényeihez. Érdemes megfigyelni, hogy a cipőbolthálózat cégére egy régi csizmadia-cégért használ fel jelzésként.

Salzburg, az Arany csillaghoz címzett söröző cégére, kép forrása

Külön értéket ad persze, ha a cégérrel hirdetett üzlet ma is működik. A szintén az utcában álló Arany csillaghoz söröző 1720 óta működik, hatalmas barokk cégérét külön feszítőrendszer biztosítja. Természetesen a régi Pest-Budán is egymást érték a cégérek, amik valóban jó figyelemfelkeltő elemek voltak. A Fő utcán, a Batthyány tér mellett álló Vörös rákhoz címzett fűszerest bizonyára nem kellett sokat keresgélni:

A Vörös rákhoz címzett fűszerkereskedés hatalmas cégére a Kiscelli Múzeumban. Kép forrása

Sok cégér, illetve elnevezés ma már kissé furcsán hat, főleg, ha olyan nagy hatású volt, hogy még az adott utcának is nevet adott. A pesti Aranykéz utca ezek közé tartozik, ami a régi Aranykéz szállóról kapta a nevét. Az épületre természetesen egy aranykezet ábrázoló cégér volt kifüggesztve, ahogy ezen a régi képen látható:

Az Aranykéz szálloda, ahol nem csak tábla hirdette az olcsó szobákat, hanem a névadó „aranykéz” is a homlokzaton függött. Kép forrása

A szálloda ódon, barokk épületét 1914-ben bontották le, hogy modern bérház épüljön a helyén – amit aztán a második világháborús ostrom döntött romba. A nevezetes cégér viszont még megvan, a Kiscelli Múzeum állandó kiállításán látható, több társával – így a már említett vörös rákkal – együtt.

Kiscelli Múzeum, balra a szőlőt tartó arany kéz, mögötte a vörös rák. Kép forrása

Aki azt hiszi, hogy a cégér már idejétmúlt, ósdi dolog, szerencsére tévedett. Az ötletes jelzések ma is a városképet élénkítő, élővé tévő, ízléses és ötletes elemek lehetnek. És a műfaj újra és újra felfrissül, elég csak az újra népszerűvé váló barber shopok jellegzetes vörös-kék-fehér forgó cégéreire, vagy a dohányboltok jeleire gondolni. A magyar városokban sok kortárs cégér látható, ez valóban élő és megújuló hagyomány. Persze ez egy igen sérülékeny műfaj, az üzlet elköltözésével, megszűnésével sokszor az értékes cégér is eltűnik, vagy veszélybe kerül. Erre egyik példa a Falk Miksa utcai egykori Körmendi Galéria cégére, ami maga is értékes kortárs műalkotás, Kodolányi László 2004-es műve. A Tutanhamon fáraó sírjában talált Anubisz-kutyát ábrázoló cégért 2020-ban leszerelték az egység bezárása miatt, reméljük, hamarosan újra látható lesz.

A Körmendi Galéria cégére. Kép forrása

A cégéreket több városban is tudatosan alkalmazták, mint városfejlesztő, városképjavító eszközt, főleg az 1980-as években, mikor a rendszerváltás előszeleként elindult a történelmi városok rehabilitációjának újabb hulláma. Így többek között Szentendrén, Kőszegen, Győrben, Székesfehérváron szobrászművészek készítettek cégéreket a jelentkező üzleteknek. A szobrokat és egyéb köztéri alkotásokat gyűjtő Köztérkép adatbázisában jelenleg 407, többnyire magyar cégér található.

Székesfehérvár, a Basa utcában található lámpabolt cégére. Kép forrása

Budapest, kávézó cégére. Kép forrása

Kőszeg, hentesüzlet cégére, Kodolányi László ötvösművész alkotása 1985-ből. Kép forrása

Szentendre, Görög kancsó-étterem cégére, Szánthó Imre festőművész tervei alapján – a kancsó alján az IMI felirat rejti az alkotó nevét. Kép forrása

Hasonlóan művészi az 1889 óta működő győri Hoffmann esernyő-, kés- és ollókereskedés 2005-ben készült cégére. A művön egész csapat dolgozott: az akkori tulajdonosok Hoffmann Klára és férje, Nyúli Imre elképzelései szerint Csizmazia József kovácsmester és Hefter László üvegművész végezték a kivitelezést. Az átadás évében a helyi újság pályázatán az év legszebb cégérének válaszották. Maga a pályázat és a díjazás is mutatja, hogy egy-egy városban milyen nagy kultusza van a kültéri hirdetmények műfajának.

A Hoffmann-család kereskedésének cégére, kép forrása

Kassai pékség cégére, a perecet búzakalász tartja. Kép forrása

Tapolca, borozó cégére. Kép forrása

Budapesti cégér. Kép forrása

A cégéreknek a legérzékenyebb történeti környezetben is van létjogosultsága, természetesen nagy odafigyeléssel megtervezve. Hiszen a cégér élővé teszi az utcaképet, és egy belvárosi környezetbe költöző cég is igényli a figyelemfelkeltő eszközöket, ami így a belvárosok versenyképesség-megőrzésének eszköze.

Cégér a budai várnegyedben. Kép forrása

Ahogy a fenti példák is mutatják, hazánkban valóban van hagyománya a cégéreknek, sőt ez a hagyomány továbbra is eleven, hiszen sok jó kortárs alkotást is láthatunk az utcákat járva. Érdemes lenne ezt a hagyományt tovább erősíteni, akár országos, akár helyi szinten, hiszen így lehet viszonylag egyszerű eszközökkel élővé, egyedivé tenni a városképet és egyben segíteni a helyi kereskedelmet.

