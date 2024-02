Magyar Nemzet: Vesztegetés és hűtlen kezelés gyanújával tettek feljelentést a hídpénzbotrányban

Baloldali politikusokat is elérhet a hídpénz-botrány – erről írt a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja: vesztegetés és hűtlen kezelés gyanúja miatt is feljelentést tettek a rendőrségen a Lánchíd ötmilliárd forinttal megdrágult beruházásával összefüggésben. A Magyar Nemzet emlékeztet: a Városháza-botrány egyik kulcsfigurája egy felvételen arra utal, hogy a baloldali városvezetés pénzt szivattyúzhatott ki a projektből. A hídpénz-botrány ügyében a héten a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is vizsgálatot indított.

Anonymus, az álarcos alak még 2021 karácsonya előtt üzente meg, tízórányi vágatlan hangfelvételt postáz a Városháza-ügyben nyomozó rendőrségnek. A Magyar Nemzet a dokumentum leirata alapján a napokban újabb részleteket közölt, amiből az is kiderül: a Városháza-botrány egyik szereplője a beszélgetés közben arra utal, hogy azért került ötmilliárd forinttal többe a Lánchíd Karácsony Gergelyék által bonyolított felújítása, mert abból pénzeket osztottak vissza. A lap szerint Bajnai Gordon régi „harcostársa” a felvételen a Lánchídra utalva konkrétan ezt mondta: „Hát ötmilliárddal megdrágult, és kisebb a tartalma.” Megjegyzése után a Blaha Lujza téri felújításra tért ki: „Ugyanez a Blaha Lujza tér, egyharmaddal megdrágult és kisebb a tartalma.” Majd arra a kérdésre, hogy mindezt „ők intézik?”, úgy fogalmazott: Tüttő Kata szocialista főpolgármester-helyettes és „ez a bagázs egész nap szorgalmasan dolgoznak ezeken”. A Magyar Nemzet úgy értesült: mindezek miatt egy magánszemély feljelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál hűtlen kezelés és hivatali vesztegetés gyanújával. Kapcsolódó tartalom Mandiner: Mindenki tudta, hogy a guruló dollárok az ellenzéket támogatják A Fidesz szerint a nyilvánosságra került felvételek után már nincs mit tovább tagadnia a dollár-baloldalnak, kiderül ugyanis, hogy Soros György érdekeit képviselik. A főpolgármester körül újabb botrány azután robbant ki, amikor egy számlagyárügyben a NAV nyomozói több helyszínen, köztük az Amnesty International igazgatójának testvérénél, Vig Mórnál tartottak házkutatást, majd pedig a Lánchíd felújítást végző A-Híd Zrt.-nél is. A kivitelező ugyanis – épp a hídberuházás idején – 1,4 milliárd forintot utalt át az ex-ügyvéd számlájára. Miközben Karácsony Gergely szerint a felújítással minden rendben volt, a főpolgármester két korábbi szövetségese – a Jobbik és az LMP is – tudni akarja, történt-e törvény az ügyben. De vizsgálatot követel a Mi Hazánk és a fővárosi Fidesz-KDNP is. Kapcsolódó tartalom A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is vizsgálja a hídpénzbotrányt A közpénzek felhasználását, valamint a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás szabályszerűségét vizsgálja a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a Lánchíd felújítása kapcsán Miközben a balliberális városvezető kerüli a sajtót, szerdán egy kisvideóval rukkolt elő az Instagram oldalán, amiben a budapesti tömegközlekedést érintő változásokkal kampányolt. Méghozzá egy munkavédelmi sisak segítségével, amin – sokat sejtetően – épp a Lánchíd felújítást végző cég neve, az A-Híd Zrt. szerepelt. „A politikában nincsenek véletlenek, így feltehetően Karácsony Gergely videója sem az, amiben épp az A-Híd Zrt. sisakját szorongatja a kezében” – vélekedett Palóc André az M1-en. A Századvég Közéleti Tudásközpont vezető elemzője szerint a főpolgármesternek több tucat tanácsadója van, akik megmondják neki, hogy mikor és mit nyilatkozzon, mi szerepel egy videóban, ezért olyan súlyos korrupciógyanús ügyben, mint amilyen a hídpénzbotrány, most egy másik arcot kellett mutatni. Kapcsolódó tartalom Wintermantel Zsolt: Hazugságok jellemzik Karácsony Gergely világát Wintermantel Zsolt napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott: újabb és újabb hazugságok, főpolgármester úr, ez az ön világa, az őszintétlen beszéd, a hazugságcunami. „Karácsony Gergely egy más típusú szerepben kezd – ha szabad így fogalmazni –, egy új típusú hídember lenni, csak nem az a pozitív, amit mondjuk a korábbi magyar filmben inkább tapasztaltuk, hanem ennek a teljesen ellenkezője érvényesül. Ahelyett, hogy hidakat épített volna. Láttuk, hogy Itt pénzek tűnnek el a felújításnál” – mondta Palóc André. Kapcsolódó tartalom A Transparency International is érintett a Lánchíd hídpénzbotrányba fulladt felújításában A Soros-féle Transparency International készítette elő a Lánchíd hídpénzbotrányba fulladt felújítását. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal most indított eljárást a Lánchíd felújításának ügyében. A közpénzek felhasználását, valamint a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás szabályszerűségét, gazdaságosságát és hatékonyságát vizsgálják. Kiemelt kép: Walter Katalin, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója, Karácsony Gergely fõpolgármester és Tüttõ Kata főpolgármester-helyettes (MTI/Máthé Zoltán)