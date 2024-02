Soltész Miklós: Egymás kultúrájának és nyelvének megismerése erősebbé tesz

Egymás kultúrájának és nyelvének megismerése, megtanulása erősebbé teszi a közösségeket – hangoztatta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken a Vas vármegyei Horvátzsidányban, ahol átadta a község nemzetiségi iskolájának 37 millió forint uniós és magyar kormányzati támogatásból felújított épületét.

Soltész Miklós kiemelte: a főként gradistyei horvátok által lakott Horvátzsidányban olyan gyerekek is szívesen megismerik, megtanulják a horvát kultúrát és nyelvet, akik nem tartoznak a nemzetiséghez. Fontos nekik a közösséghez tartozás, egymás nyelvének és kultúrájának kölcsönös tisztelete, valamint a közös keresztény hit, a keresztény gyökerek erősítése – mondta indoklásul.

Hozzáfűzte,

Európára, az európai emberekre mindig is jellemző volt ez a törekvés, amelyet a kommunizmus évtizedei alatt és sajnos később is „szétromboltak”, és amelyet Magyarországon a kormány 2010-től tudatosan újra kíván építeni.

Soltész Miklós emlékeztetett: 2010 előtt 12 nemzetiségi óvoda, illetve nemzetiségi általános iskola volt Magyarországon, jelenleg a számuk meghaladja a százat.

Fontosnak nevezte, hogy az olyan kis településeken is, mint a valamivel több mint 800 lakosú Horvátzsidány is fenntartsák az általános iskolát, és hogy legyen a többségében nemzetiségiek által lakott községben óvoda és bölcsőde is.

Hozzáfűzte:

az iskola felújítása még nem ért véget, eddig 37 millió forintot költöttek rá, és szándékukban áll ezt további 25 millió forinttal támogatni.

Ágh Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára az átadóünnepségen felidézte, hogy Horvátzsidány az elmúlt években több mint 800 millió forintot tudott fejlesztésekre fordítani, ami szerinte jelentősen hozzájárult a település megtartó erejének növeléséhez.