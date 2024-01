Már Magyarországon is elérhető az épületek energiahatékonyságának növelését garantáló nanotechnológiás hőszigetelő megoldás

Az építőiparban egyre inkább előtérbe kerülnek azok a megoldások, amelyek egy lépésben teremtik meg a fenntarthatóság, gazdaságosság és kényelem egyensúlyát. A német szakhatóság, TÜV által bevizsgált, nanotechnológiás eljárás alternatív megoldásként, gyors és esztétikus megvalósítást kínál azok számára is, akik a hagyományos hőszigetelés helyett, utólagosan szeretnék csökkenteni az otthonuk vagy munkahelyük hűtési és fűtési energiafelhasználását.

Amikor az épületek hőszigeteléséről van szó, a szakemberek és tulajdonosok gyakran szembesülnek a hagyományos hőszigetelési módszerekkel járó kihívásokkal. A hónapokig elhúzódó munkafolyamat és állványozás drága, nem beszélve a 10-20 cm-es szigetelés miatt szükségessé váló nyílászárócseréről vagy komplex renoválásról, ami tovább növeli a beruházás költségét. Az utólagosan is alkalmazható, festékszerűen felhordható nanotechnológiás módszer épp az ilyen helyzetekben kínál kényelmes és költséghatékony megoldást, minimálisra csökkentve az épületek szerkezetében bekövetkező változást és a munka időigényét.

„A hagyományos szigetelési megoldások minimum heteket vesznek igénybe, továbbá megváltoztatják az épület külső megjelenését. Ezzel szemben a folyékony halmazállapotú, sugárzó hő elleni védelmet nyújtó anyag, magasnyomású gépekkel való felhordása, két alpinistával plusz egy szakemberrel néhány nap alatt elvégezhető. Ez nemcsak időt takarít meg, hanem a hagyományos módszerekhez képest gazdaságosabb is, mivel kevesebb anyagot és munkaerőt igényel. Ráadásul a 1,5 milliméteres vastagságban felvitt réteg közel 10 százalékkal hatékonyabb lehet a tíz centiméteres hagyományos szigetelésnél” – avat be Windt Gábor, a WINDT TECHNOLOGIES LTD. ügyvezető igazgatója.

Magasabb komfort és alacsonyabb rezsi egyetlen lépésben

Ez az űrkutatásban és a hadászatban már 40-50 éve sikeresen alkalmazott költséghatékony és környezetbarát módszer jelentősen javíthatja az otthonaink energiamegtakarítását és komfortját. További előnye, hogy egy lépésben garantálja az energiahatékonyság növelését és az épület esztétikai megújítását. Szinte bármilyen színre keverhető, a felület előkészítése után gyorsan és hatékonyan felvihető. Az időjárás-állóságának köszönhetően extrém körülmények között is minimum 10 évig a felületen marad.

Az alapos felület előkészítés elengedhetetlen a nanotechnológiai szigetelés sikeréhez. Fontos, hogy a felhordás előtt a meglévő vakolat stabil legyen és ne omladozzon, mivel ez biztosítja a felvitt réteg tartósságát. A GWR technológia univerzálisan alkalmazható a különböző felületeken, mint például tégla, beton, gipszkarton, műgyanta, műanyag, fa vagy fém, így széleskörűen használható a különböző épülettipusoknál. Ez a sokoldalúság teszi lehetővé, hogy szinte bármilyen épület esetében 10 évre garantálni tudjuk a jelentős energiamegtakarítást – mutatott rá a szakértő.

Viszlát hőhíd, hello páraáteresztés!

A páraáteresztő képesség és hőhídmentes kialakítás kulcsfontosságú tényező a modern épületek komfortjának megőrzése szempontjából. A GWR egy világviszonylatban is egyedülálló eljárás, ami kiküszöböli a hagyományos hőszigetelési problémákat. Úgy teszi energiahatékonyabbá az épületeket, hogy növeli a felületek hővisszaverő képességét, miközben biztosítja a megfelelő szellőzést a falakon keresztül, megakadályozva a salétromosodást és a penészedést.

A hagyományos hőszigetelési eljárások esetében az új műanyag ablakok szakszerű beépítése után szoktak jelentkezni a páralecsapódásból eredő problémák, mert a lakás szinte dunsztba kerül. A GWR technológiával a hőhídmentesség és a páraáteresztő képesség egyszerre valósul meg, ami az épületek és a benne élők hosszú távú egészségét és kényelmét szolgálja. A technológia jellegének köszönhetően bevonatunknak köszönhetően nincsenek hőhidak, így a hőveszteség jelentősen csökken, a páraáteresztő tulajdonság pedig biztosítja az épületek »légzését«, megelőzve a nedvességproblémákból eredő állagromlást és esztétikai problémákat– hangsúlyozta a nanotechnológiás eljárás előnyeit Windt Gábor.

Hatékony hővédelem és energiamegtakarítás az ipari létesítményekben is

A sokoldalú és világviszonylatban is egyedülálló technológia az épületek falainak külső, illetve belső vagy akár egyszerre mindkét oldalára felvihető, továbbá a hőtároló és forró vizet tároló, illetve áramoltató berendezésekre, illetve csövekre vagy ipari épületekre és konténerekre fújva is eredményesen alkalmazható. A speciális tulajdonságai révén különösen azok számára érdemes megfontolni ezt a lehetőséget, akik időt és pénzt szeretnének megtakarítani, miközben fenntartható módon gondoskodnak az ingatlanuk hőszigeteléséről.

Az általunk képviselt nanotechnológiai eljárás felhasználhatósága majdhogynem korlátlan, ami nemcsak a háztulajdonosoknak nagy előny, hanem az olyan vállalatok számára is, akik a csarnokaik, üzemi területeik, raktárépületeik és hőtároló berendezéseik energiahatékonyságát szeretnék növelni, gazdaságosan és gyorsan. Quatarban például a FIFA stadion teljes területét szigetelték ezzel, Magyarországon több panel és téglaház szigetelését kivitelezték már. Úgy a leghatékonyabb, ha két réteget fújunk, egyet kint és egyet bent, mert akkor a falazat mindkét oldalról védve lesz. Télen a meleget, nyáron pedig a hűvöset fogja visszasugározni a belső térbe, miközben a külső hideget vagy meleget kívülről visszatükrözi, ezzel jelentős energia- és költségmegtakarítást biztosít a tulajdonosok számára – tette hozzá az ügyvezető igazgató