Helyettes államtitkár: A béremeléssel erősödik a tanárok, oktatók szakmai elhivatottsága

A nagymértékű fizetésemelés segítségével erősödik a tanárok szakmai elhivatottsága, amire azért is van szükség, mert a megújult szakképzési rendszerben új feladatok hárulnak rájuk a régiek mellett, és meg kell tanulniuk lépést tartani az olyan új technológiákkal, mint a minisztérium által fejlesztett digitális tankönyvek – mondta Pölöskei Gáborné, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára Magyar Nemzet szerdai számában olvasható interjúban.

A politikus a cikkben emlékeztetett: hamarosan érkeznek az átlagosan 32,2 százalékkal megemelt bérek a szakképzésben dolgozó tanárok számláira is. A helyettes államtitkár kiemelte: szükség van a tanárok motivációjára és elkötelezettségére a szakképzés átalakításában, hiszen ez több munkával jár a mindennapokban. A régi feladatok mellett újakat kellett megtanulni, és ezeket folyamatosan frissíteni is kell. Megváltoztak az oktatási tartalmak, a módszerek, illetve a számonkérés is, hiszen elindult a számítógépen végzett projekt- és interaktív vizsgáztatás. „A rendszer sok újításával lépést tartani csak elhivatottan lehet, ezért nagyon örülök annak, hogy ki tudtuk vívni a magas béremelést” – jelentette ki a helyettes államtitkár.

Pölöskei Gáborné emlékeztetett: a mostani több mint 32,2 százalékos emelésen kívül 2020-ban már történt egy harmincszázalékos, tavaly pedig egy 15 százalékos bérnövekedés a szakképzésben, azaz három év alatt majdnem megduplázódott az oktatók fizetése. Azért is örül a bérfejlesztésnek, mert az oktatók tavaly május-júniusban elvégzett teljesítményalapú értékelésén nyugszik, és a mostani emelésnél is ezt fogják figyelembe venni. „Ezzel lehetőséget biztosítunk arra, hogy aki jobban tanít, jobban foglalkozik gyermekeinkkel, az átlagnál akár jóval magasabb bért is hazavihet” – hívta fel a figyelmet.

A helyettes államtitkár arról is beszélt, hogy pályakezdőket a szakképzésben bruttó 582 ezer forinttal veszik fel, ami igen jelentős, akár negyven százalék feletti növekedés. Ennek eredményeként több fiatal csatlakozik a rendszerünkbe oktatónak – állította.

Szerinte a béremelés mellett a szakképzés nagy vonzereje a projektoktatás is, a vállalati kapcsolatok, a digitális oktatás lehetősége, az innovatív ötletek beemelése a tanítás folyamatába. Szólt arról is, hogy a Covid-időszakban kialakították a digitális tananyagtárat, ahová az oktatók által fejlesztett csaknem nyolcezer tananyag került fel. A rendszernek ma már nyolcvanezer felhasználója van – mutatott rá Pölöskei Gáborné, aki kiemelte, hogy a módszertani fejlesztések elsajátításához létrehozták az Innovatív Képzéstámogató Központot (IKK), ahol továbbképzéseket szerveznek.

A KRÉTA rendszerben most 760 digitális tananyag érhető el, ezeket mindenki fel tudja használni – érzékeltette a változást a helyettes államtitkár.

A kiemelt kép illusztráció.