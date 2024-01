Robbanásszerűen megugorhat a válások száma idén

Az elmúlt években robbanásszerűen megnőtt a házasságkötések száma, a válásoké pedig bár még stagnál, de várhatóan a házasságfelbontások száma is hamarosan nőni fog.

Rekordszámú házasságot kötöttek itthon a 2021-es és 2022-es évben, a házasságkötések száma több mint a duplájára nőtt az előző évekhez képest. Hamarosan itt a házasság hete, amely a család fontosságára hívja fel a figyelmet. Ebből az alkalomból pedig fontos mérföldkőre hívja fel a figyelmet Tóth Mihály, az Ökumenikus Egyház lelkésze.

„A házasságok a hivatalos statisztika szerint átlagosan 13 és fél évig tartanak, de ha közelebbről megnézzük ezt az átlagot, ez a szám abból következik, hogy a másfél, illetve a 18 év a vízválasztó a házaspárok esetében. A másfél éves határ jelentheti a kapcsolatban az első komoly válságot, hiszen vagy ekkor érkezik meg az első közös gyermek, vagy éppen azért alakul ki feszültség, mert nem jön össze a vágyott utód. A 18 év utáni válság pedig akkor következik be, amikor a gyerekek felnőttek, elkezdenek önállóvá válni, és már nincs az a belső kényszer a szülők részéről, hogy a válságba került házasságot minden áron fenn kell tartani a gyerekek érdekében” – hívta fel rá a figyelmet az Ökumenikus Egyház lelkésze.

Tóth Mihály szerint a házasságkötések számának növekedésével a bontóperek is megsokasodnak, hiszen a 2022-es robbanás idén érheti el az első, másfél éves válságot a kapcsolatokban. A lelkész szerint ráadásul az sem feltétlenül tesz jót a kapcsolatoknak, hogy a házasságkötéskori életkor mára jócskán kitolódott.

„Míg korábban a húszas éveikben esküdtek a párok, ma ez már leginkább a harmincas korosztályra jellemző. Ez persze jelentheti azt is, hogy megfontoltabban választunk, de ugyanakkor nehezebb az összecsiszolódás is abból a szempontból, hogy a harmincas korosztály már külön-külön egzisztenciával lép be a házasságba, nem pedig együtt építik fel közösen. A két egzisztencia összehangolása pedig nehezebb feladatot adhat a feleknek” – tette hozzá a lelkész.

A pároknak fel kell készülni a házasságra

Tóth Mihály szerint éppen ezért az lenne a fontos, hogy minél több pár készüljön fel alaposan a házasságra, ami nem csak az esküvői előkészületeket jelenti.

„Az esküvő mindössze egy nap, a házasság azonban egy hosszú életszakasz. Nagyon fontos lenne, hogy a jegyespár felkészüljön a közös életre, és ha szükséges, szakemberrel beszélgessen erről. Az Ökumenikus Egyház által szervezett jegyes-beszélgetések is nagyon hasznosnak szoktak bizonyulni, sok pár később is visszatér beszélgetni, amikor a kapcsolatukban valamiféle krízist vagy problémát észlelnek. Sokan mondják, hogy nehezen hisznek a házasság intézményében, és abban valóban nehéz is. Hiszen ki szeretne egy intézményben élni egy életen át, ami tele van szabályokkal, ahelyett, hogy egy erős és kölcsönös szövetséget alkotnának” – fejtette ki Tóth Mihály.

A lelkész szerint jó megoldás lehet, ha a párok leírják, mit jelent számukra a házasság az esküvőre készülve, majd az azutáni napon, majd ugyanezt megteszik minden fontos mérföldkőnél. A válasz ugyanis mindig más lesz, hiszen a változásokkal együtt is újradefiniálhatjuk a kapcsolatot.

„Mindannyian változunk az évek során, de ezt a változást képesek vagyunk lekövetni. Nem kell, hogy azt érezzük, gúzsba köt a házasság, e helyett érzelmi szövetséget kössünk. Mert ha mindkét félben megvan az akarás, hogy a másikat támogassa, akkor igazi szövetség alakulhat ki, ami nem összekeverendő egy olyan szerződéssel, amely feltételeket szab” – mondta el Tóth Mihály, aki szerint az egyik legnagyobb gondot az szokta jelenteni, hogy a párok nem tudnak jól beszélgetni egymással, mert nem működik közöttük a kommunikáció. Ilyenkor szintén segíthetnek a beszélgetések, a terápia, vagy akár egy közösen olvasott könyv. Az Úristen, házasodunk! című kötetben éppen ezért számos olyan tipp és gyakorlat található, ami segít a pároknak feltenni a fontos kérdéseket és útmutatót nyújt egy erős és kiegyensúlyozott kapcsolathoz. A z Úristen, házasodunk! interaktív jegyesfelkészítő előadás pedig megtalálható a Házasság Hete hivatalos programjában is.