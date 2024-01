Aki kimarad, az lemarad: Már most érdemes lefoglalni az osztálykirándulást!

Noha az osztálykirándulások ideje leginkább a tavasz vagy az ősz, érdemes már most lefoglalni a helyszínt, a legjobbak ugyanis hamar betelnek. Márciustól ráadásul ingyen utazhatnak a 14 év alatti diákok a vonaton, ezért érdemes időben elgondolkodni a vasúton jól megközelíthető célpontokon.

Egyre inkább változnak az osztálykirándulások körüli igények, ami nem csak a költségekkel van összefüggésben, de a diákok igényeinek változásával is. Ma már egyre inkább azokat a helyeket keresik, amelyek egy csomópontban kínálnak sok érdekes és izgalmas programot, ráadásul az étkezés, esetleg a szállás is megoldható a közelben.

„A covid óta lerövidült az osztálykirándulások időtartama, és sokszor a többnapos kirándulások helyett inkább kétszer egy napra mennek a csoportok. Ilyenkor általában két úti cél is van. De azt is megfigyeltük, hogy egyre körültekintőbben igyekeznek választani a pedagógusok, akiknek számos szempontot kell figyelembe venni annak érdekében, hogy a lehető legjobb úti célokat megtalálják” – kezdte Horváthné Pákozdi Emese, a mosonmagyaróvári Futura Élményközpont igazgatója.

A pedagógusok egyik legfőbb aggodalma az időjárás, ezért mindenképpen olyan programot ajánlott keresni, ami beltéri lehetőséget is kínál, hiszen egy hirtelen jött zápor könnyen elmoshatja a már akár fél éve előre tervezett kirándulást. A másik kulcsfontosságú pont az étkezés: a legideálisabb, ha a közelben vagy a helyszínen meg lehet oldani a gyereksereg ebédjét. Az igazgató azonban a gyerekek igényeinek változásaira is felhívta a figyelmet.

„A diákoknak ma már nagyon fontos, hogy aktív részesei legyenek a programoknak. Testileg és szellemileg is érdekes programokra vágynak, ebben pedig a technika is fontos szerepet játszik. Az interaktivitás ma már elengedhetetlen, ezért az ideális program olyan, ami felkelti a gyerekek érdeklődését, ezáltal tanulhatnak is, ráadásul aktívan kivehetik a részüket a feladatokból. Azt is szem előtt kell tartani, hogy az osztálykirándulás programja nem lehet a két véglet valamelyike, azaz ne legyen csupán szórakozás, de ne legyen kizárólag száraz tanulás sem. Az ideális az, amikor a gyerekek szórakozva tanulhatnak, miközben remekül érzik magukat” – fejtette ki Horváthné Pákozdi Emese.

Tudomány és játék egy helyen

Az ilyen minden szempontból megfelelő helyszín felkutatása persze hatalmas fejtörést jelent a pedagógusoknak. Nekik kínál nagyszerű lehetőséget a mosonmagyaróvári Futura Élményközpont, amely négy szinten kínál nagyszerű programokat minden korosztály számára.

„A négy szintet a négy elem – a víz, a föld, a levegő és a tűz – határozza meg. A különböző korosztályoknak több csomagot is kínálunk, ennek köszönhetően az óvódásoktól a középiskolásokig minden gyerek talál érdekes és tartalmas szórakozást. A mai gyerekek számára a technikai újdonságok nagyon fontosak és érdekesek, ezekhez is több program fűződik. A kicsik nagyon szeretik az okos homokozót, a nagyobbak pedig az 5D vetítést, a Tesla transzformátort, a csillagászati előadást a planetáriumban vagy a szabadulószobát. A Szigetköz növény- és állatvilágát is felfedezhetik nálunk a diákok, akik egy egész napot tölthetnek el a legérdekesebb programokkal, de ha megéheznek, az épületben található büfé gyerekmenüiből is válogathatnak” – sorolta a programokat az igazgató.

A mosonmagyaróvári vasútállomástól mindössze tizenöt percnyi sétára található Futura ráadásul márciustól vonattal ingyen megközelíthető, hiszen a 14 év alatti gyerekek ingyen utazhatnak majd. A környék több napos kirándulás esetén is izgalmas úti cél lehet, hisz számos lehetőség várja a csoportokat a tudományos játszóházon kívül is. Több múzeum is kínál foglalkozásokat a városban, de remek vízi programok is várják az osztálykirándulókat, akik kipróbálhatják a kenuzást vagy épp a sárkányhajózást, de kalandozhatnak az íjászat, a lézerharc vagy a paintball világában is, pihenésképpen pedig a felújított fürdőben is csobbanhatnak egyet.