Orkánerejű szél csapott le az országra, a Balatont sem kímélte a tomboló vihar

Orkánerejű széllel érkezett meg a hidegfront szombat hajnalra Magyarországra. Az ország egyes részein 60-80 kilométer per órás széllökések is előfordultak. A Balaton felett azonban több mint 120 kilométer per órás lökésekkel vonult át a hidegfront. A Fonyód-Várhegyen éjjel 125 kilométer per órás lökéseket mért a meteorológiai állomás. Balatonszemesen hatalmas hullámokkal csapott a vihar, sok helyen a tó jegét is feltörte. A legmagasabb nappali hőmérséklet hiába volt 5 és 10 fok között, az erős szél miatt ezt sokkal hidegebbnek érezték az emberek. Ezért aki csak tehette, tetőtől talpig beöltözött. Szombatra 10 vármegyére adtak ki figyelmeztetést a szakemberek széllökések miatt. Ezeken a területeken a legerősebbek meghaladták a 70 kilométer per órát. A Balatonnál viszont a nagy vízfelület felett ennél is erősebben fújt, így alakulhatott ki orkán abban a térségben. Kapcsolódó tartalom Akkora szél volt Budapesten, hogy megbontotta egy társasház tetejét Sok munkát adott a januári szeles időjárás a fővárosi tűzoltóknak. A változékony idő a szervezetre sincs jó hatással. Szakemberek szerint vannak, akiket kevésbé, másokat viszont kifejezetten megviselnek a frontok. Ilyenkor különösen érdemes figyelni a krónikus betegekre. „Ha valaki hajlamos ezeknek a panaszoknak az előfordulására, gondolok én itt már ismert szív-érrendszeri vagy agy-érrendszeri betegségekre, akkor sokkal nehezebb ezeknek a tüneteknek a kezelése. Illetve fel lehet rá előre készülni. Én minden betegemnek azt szoktam javasolni, hogy figyeljék előre az orvosmeteorológiát” – mondta Dr. Decsi Krisztián háziorvos. Az előrejelzések szerint vasárnaptól már csökken a szél ereje, de helyenként többfelé lehetnek még erős lökések. Az ország nagy részén azonban sok napsütésre lehet számítani. A kiemelt kép illusztráció: Vihar a Balatonon (MTI Fotó: Varga György)